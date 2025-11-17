Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach mają tam jak w raju. Tak beztrosko mieszka zakochana para

Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach pobrali się 22 września 2012 roku, co oznacza, że niedawno świętowali swoją 13. rocznicę ślubu. Poznali się przypadkiem w radiu, a do bliższego kontaktu doszło na imprezie u znajomych - początkowe zauroczenie przerodziło się w dojrzałe uczucie, które skutkowało uroczystym "tak". Ich ślub był medialnym wydarzeniem, o którym można było przeczytać dosłownie wszędzie. Nic dziwnego, interesowała się tym przecież opinia publiczna, a Kwaśniewska i Badach, na co dzień chroniący swoją prywatność, uchylili rąbka tajemnicy swojego prywatnego życia. Rzadko pojawiają się jednak razem na salonach, co być może przekłada się na sympatię wśród obserwatorów, którzy uważają ich za jedną z najbardziej lubianych par w polskim show-biznesie. Sekret? Według Kuby Badacha, kluczem do udanego małżeństwa jest szacunek dla niezależności i dawanie sobie przestrzeni. Czas spędzony razem jest wtedy bardziej wartościowy, jak mówił w jednym z wywiadów. Zgrany duet obserwowany jest w sieci przez tysiące.

Czytaj także: Kuba Badach i Aleksandra Kwaśniewska mają powód do dumy! Właśnie zadebiutował ich wspólny projekt

To właśnie ci mieli okazję zobaczyć w mediach społecznościowych, jak wygląda urywek codzienności Kwaśniewskiej i Badacha, a konkretnie to, jak mieszkają. Ich dom liczy 180 metrów kwadratowych! Poznajcie szczegóły.

Tak mieszkają Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach. Spokój, przestrzeń i ukochane zwierzęta

Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach mieszkają przy spokojnej ulicy, z dala od centrum miasta, bo cenią sobie spokój. Ich lokum mieści się na strzeżonym osiedlu w Warszawie, z ochroną i monitoringiem, który zapewnia bezpieczeństwo. A w środku? Przytulnie, wyważone wnętrza, sporej wielkości biblioteczka, świeże kwiaty, piękne dekoracje i oczywiście ukochane zwierzęta. Na zdjęciach publikowanych przez parę w social mediach często widać pieski Oli i Kuby. Znalazło się też miejsce na pokój rozrywki, królestwo muzyka, w którym może grać na konsoli do gier na wielkim ekranie.

Co ciekawe, niegdyś Kuba Badach mówił w "Super Expressie", że jego zamiłowanie do ładu budzi uznanie nawet u teściowej, Jolanty Kwaśniewskiej, gdyż to właśnie on dba najczęściej w domu o porządek. W polskich domostwach może to uchodzić za dość niespotykane, ale na pewno cenione!

- Nie wiem, czy czymkolwiek jej (teściowej - red.) imponuję, ale faktycznie moje zamiłowanie do porządku to coś, co spotyka się ze sporym uznaniem. Mamy dosyć podobnie skalibrowane nasze filtry na bałagan - stwierdził Kuba Badach.

Jesteście ciekawi, jak mieszka jedna z najbardziej lubianych par w przestrzeni publicznej w Polsce? Zobaczcie sami.

Galeria zdjęć: Tak mieszkają Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach

