Ależ wejście! Miszczak z żoną podbili czerwony dywan. Piękna para!

22 sierpnia w Teatrze Muzycznym w Gdyni odbyła się prapremiera spektaklu, opowiadającego historię przedwojennej gwiazdy kina – Iny Benity. To wydarzenie przyciągnęło tłumy miłośników teatru, dziennikarzy i znanych osobistości ze świata kultury oraz show-biznesu. Nic dziwnego – historia Iny Benity, skandalizującej aktorki, której życie pełne było kontrowersji, romansów i dramatów, do dziś budzi ogromne emocje.

Czerwony dywan, ścianki i obiektywy fotoreporterów sprawiły, że prapremiera spektaklu przypominała prawdziwą filmową galę. Goście zadbali o stroje i uśmiechy, ale to Edward Miszczak wraz z żoną stanowili najbardziej rozpoznawalny punkt wieczoru.

Edward Miszczak z ukochaną w centrum uwagi

Dyrektor programowy Polsatu, od lat jeden z najbardziej wpływowych ludzi polskiej telewizji, doskonale wie, jak przyciągnąć uwagę mediów. Tym razem nie potrzebował jednak kamer – wystarczyło, że pojawił się na czerwonym dywanie, trzymając za rękę żonę. Para uśmiechała się do fotoreporterów, emanując spokojem.

Edward Miszczak postawił na swobodną, ale elegancką stylizację – czarne spodnie, klasyczna koszula i kurtka w sportowym klimacie, do tego charakterystyczna czapka z daszkiem. Anna Cieślak miała na sobie długą, zieloną sukienkę w białe, kwiatowe wzory, którą zestawiła z czarną marynarką. Całość prezentowała się lekko i zarazem z klasą, idealnie wpisując się w klimat teatralnej gali. Złote kolczyki i subtelny makijaż dodały jej blasku, a szeroki uśmiech sprawił, że fotografowie dosłownie nie spuszczali jej z oka.

Widać było, że Edward Miszczak i jego żona świetnie czuli się w swoim towarzystwie – trzymali się za ręce, wymieniali spojrzenia i naturalnie pozowali do zdjęć. W internecie szybko pojawiły się zdjęcia z czerwonego dywanu, a ich obecność była chętnie komentowana.

„Ina. Wolisz, kiedy się śmieję” – historia, która porusza

Sam spektakl także nie pozostawił publiczności obojętną. Historia Iny Benity, gwiazdy przedwojennego kina, która błyszczała w filmach, ale prywatnie zmagała się z dramatami i skandalami, wciąż elektryzuje. Prapremiera pokazała, że jej legenda żyje i inspiruje kolejne pokolenia artystów. W rolach głównych - siostry - Barbara Kurdej-Szatan i Katarzyna Kurdej-Mania. Wśród publiczności dostrzegliśmy Grażynę Wolszczak, Violę Piekut, Rafała Szatana, Filipa Cembalę oraz Błażeja Stencla i Kamila Krupicza.

