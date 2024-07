Alicja Bachleda Curuś w "Tańcu z gwiazdami"? Co za wieści!

Alicja Bachleda Curuś miała zaledwie 16 lat, gdy na ekrany polskich kin wszedł istny hit. Ekranizacja "Pana Tadeusza" podbiła serca widzów, a młodziutka aktorka o delikatnej urodzie była na ustach wszystkich. To ona wcieliła się w Zosię - ucieleśnienie łagodności i naturalnego piękna. Wkrótce o Bachledzie zrobiło się naprawdę głośno.

Curuś zagrała w "Syzyfowych pracach", "Z miłością nie wygrasz", pojawiła się w "Lokatorach" i nieco dłużej zagościła w "Na dobre i na złe", gdzie pokazała się w 37 odcinkach. Ale to było za mało. Utalentowana i śliczna aktorka marzyła o zagranicznej karierze.

Alicja Bachleda Curuś wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. Szybko została mamą

Bachleda Curuś dostała kilka ról w niemieckich produkcjach, a w 2008 r., trzy lata po przeprowadzce do USA, zagrała w "Ondine". Na planie poznała Colina Farrella. I przepadła. W październiku 2009 r. na świat przyszedł syn pary. Niestety, nieco ponad rok później aktorzy rozstali się. Alicja nie wróciła jednak do Polski, wciąż mieszka w USA, gdzie wychowuje nastoletniego już syna, ale też wciąż rozwija się zawodowo.

Co jakiś czas Bachleda przylatuje do ojczyzny - albo na urlop, albo po to, by zagrać w polskiej produkcji. Tak było z filmami "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach" czy "Pitbull. Niebezpieczne kobiety".

Alicja Bachleda Curuś w "Tańcu z gwiazdami"?

Ostatnio Polka wcieliła się w Basię w produkcji "8 rzeczy, których nie wiecie o facetach". Film miał premierę w 2022 r. Od tego czasu minęła dłuższa chwila. Pora więc na kolejne wyzwania. Według informatora serwisu Jastrząb Post Bachleda Curuś może wystąpić w najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami" - dostała taką propozycję. Ta ma ruszyć już we wrześniu. 15. odsłona show powinna zaskoczyć widzów znanymi nazwiskami - tak, aby dorównać poprzedniej, gdzie o Kryształową Kulę walczyły m.in. Roksana Węgiel i Anita Sokołowska.

Plotkuje się, że w "TzG" zobaczymy Annę-Marię Sieklucką znaną z "365 dni", Danutę Martyniuk, o której ostatnio jest bardzo głośno ze względu na wizerunkową metamorfozę, czy Macieja Zakościelnego. Wszystko okaże się na początku sierpnia podczas konferencji ramówkowej Polsatu. Jest na co czekać!

