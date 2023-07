Zazdrościcie?

Allan Krupa dopiero co zdał prawo jazdy, a już śmiga bryką za fortunę. Można za to kupić mieszkanie

On to ma życie! Allan Krupa (19 l.), zaledwie dwa miesiące temu zdał prawo jazdy, a już śmiga po Warszawie luksusowym autem za 700 tys. złotych. I chociaż jest to astronomiczna kwota, jak zapewnia syn Edyty Górniak (50 l.), dzięki muzyce, sam zarabia na swoje utrzymanie.