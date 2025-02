Andrzej Duda sparodiował króla disco polo. Zenon odpowiada skromnie: "Wyznaczam trendy"

Była wielką gwiazdą "Rancza". Oto co teraz robi i jak wygląda

Zenek Martyniuk to niekwestionowany król disco polo. Jego piosenki królują na dyskotekach oraz weselach. Nawet nie słuchając tego typu muzyki, trudno jest nie kojarzyć chociaż jednego utworu Martyniuka. Mimo ogromnej popularności piosenkarz prowadził w miarę spokojne życie.

Przez wiele lat był ulubieńcem władz TVP i często grywał na organizowanych przez telewizję publiczną imprezach. Jego wielkim fanem był zwłaszcza Jacek Kurski. Kilka tygodni temu Zenon Martyniuk zaskoczył wszystkich, gdy zasiadł do stołu z... Rafałem Trzaskowskim.

Zenon Martyniuk odpowiada na "żart" Andrzeja Dudy

Niedawno Zenon Martyniuk znowu "wrócił" do polityki za sprawą najnowszego wywiadu Andrzeja Dudy. Na Kanale Zero ukazała się rozmowa prezydenta Polski z Robertem Mazurkiem. W pewnym momencie prowadzący nawiązał do politycznej przyszłości obecnej głowy państwa.

Pan nie miał normalnego zawodu przez ostatnie lata. Umówmy się, był pan zawodowo politykiem. Żona do pracy zapewne nie wróci, a co pan będzie robił? - zapytał dziennikarz.

Andrzej Duda odpowiedział na to w żartobliwy sposób. Wspomógł się przy tym słowami Zenona Martyniuka. Starał się przy tym naśladować sposób mówienia muzyka.

Zobaczymy, no czas pokaże, tak jak to w słynnej swojej wypowiedzi powiedział pan Zenek Martyniuk. Czas pokaże. No więc czas pokaże - śmiał się prezydent.

Ten fragment z nagrania szybko obiegł sieć. Co na ten temat uważa gwiazdor disco polo? W rozmowie z portalem Plejada wrócił wspomnieniami do wywiadu, w którym padło jego kultowe "czas pokaże".

To jest uniwersalne powiedzenie, niezobowiązujące do niczego - może będzie dobrze, może będzie źle. Piłka jest okrągła, bramki są dwie. Czas pokaże - powiedział.

Zdradził również, że sam chętnie ogląda "śmieszne filmiki" z jego udziałem, które krążą po sieci. Ze śmiechem dodał, że "wyznacza trendy".

Nie wszystkie udaje mi się zobaczyć i tego jeszcze nie widziałem, ale zawsze to miłe jak ktoś mnie naśladuje. Wyznaczam trendy. Cieszę się, że jestem taką trendującą osobą. Ludzie uważają mnie za medium, co przewiduje przyszłość. Bardzo się cieszę, że jestem taką osobą pozytywną - stwierdził Martyniuk.

Na koniec dodał, że ludzie często zapożyczają słowa z jego piosenek m.in. "Jak do tego doszło? Nie wiem". "To są ponadczasowe powiedzenia" - przyznał Martyniuk.

Jest ogień! Danuta Martyniuk w naprawdę małej mini. Nie wiadomo było, gdzie podziać wzrok

