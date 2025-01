Zenek Martyniuk śpiewa "Oczy zielone" po hiszpańsku. Internauci zachwyceni. "Uwielbiam pana". To trzeba usłyszeć!

Za oknem zimowa aura, choć śniegu jak na lekarstwo, ale temperatury nie rozpieszczają. Tymczasem Zenek Martyniuk zgotował nam wakacje w okresie ferii zimowych. Wystarczyło, że wyjął gitarę i zaśpiewał słynne "Przez twe oczy zielone" po hiszpańsku!

To trzeba usłyszeć - niżej znajdziecie nagranie. Czujecie nagły powiew ciepła? Widzicie już siebie na urlopie pod palmami? Hiszpańska wersja hitu disco polo mogłaby być wakacyjnym przebojem, prawda?

Król disco polo gościł ostatnio w Radiu Zet. Teraz na instagramowym profilu stacji pojawiło się nagranie z wizyty Zenka Martyniuka. Widać na nim śpiewającego Zenka, któremu wtórują dziennikarze radiowi.

Całość nie brzmi może bardzo profesjonalnie, bo i chór profesjonalny nie jest, ale słuchając wykonania, nie sposób się nie uśmiechnąć i nie pomyśleć o lecie. A to już za 5 miesięcy!

Internauci już wydali wyrok - kochają "Oczy zielone" po hiszpańsku i uwielbiają samego Zenka, który sprawia bardzo sympatyczne wrażenie. Choć w domu ma sporo problemów, bo afera goni aferę, skupia się na pracy zawodowej, której oddaje się nieprzerwanie od ponad 30 lat.

Martyniuk jest pracowity, profesjonalny, a do tego uśmiechnięty. Nic dziwnego, że gdzie się pojawi, tam kradnie serca publiczności.

"Bardzo sympatyczny człowiek", "Co za wykon. Świat się kończy - polubiłam właśnie 'Zielone oczy'", "Jak was nie kochać, po hiszpańsku jak to brzmi!", "Chór idealny", "Uwielbiam Was", "I love Zenek", "Pogratulować dystansu i brawo", "Lepiej po hiszpańsku niż w oryginale" - piszą internauci.