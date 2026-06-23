Andrzej Nejman podkochiwał się w niej na studiach. Po latach spotkali się na planie "Złotopolskich"

Więcej niż scenariusz

Wśród wielu wątków, które przez lata splatały się w sadze rodu Złotopolskich, jeden romans iskrzył na ekranie wyjątkowo prawdziwie. Relacja Waldka, prostolinijnego chłopaka ze wsi, i Marcysi, jego wielkiej miłości, miała w sobie chemię, której nie dało się zamknąć w scenariuszowych dialogach. Widzowie czuli, że między bohaterami dzieje się coś autentycznego, coś, co wykraczało poza reżyserskie polecenia. Nie mylili się. Ta ekranowa miłość miała bowiem swoje korzenie w prawdziwym, choć skrywanym przez lata, uczuciu, które narodziło się na długo przed pierwszym klapsem na planie serialu.

Historia sprzed pierwszego klapsa "Złotopolskich"

Andrzej Nejman i Magdalena Stużyńska, którzy wcielili się w role Waldka i Marcysi, znali się doskonale jeszcze z czasów studiów. To właśnie tam, w murach szkoły aktorskiej, rozpoczęła się ta cicha, jednostronna historia. Jak po latach przyznał sam Nejman, darzył swoją koleżankę z roku uczuciem, o którym ona prawdopodobnie nie miała pojęcia. Była to młodzieńcza, skrywana miłość, która wydawała się jedynie wspomnieniem, zamkniętym rozdziałem z czasów wspólnej nauki. Los jednak przygotował dla nich scenariusz, którego nikt się nie spodziewał.

Nejman o roli obok Stużyńskiej: „Złapałem pana Boga za nogi”

Gdy ruszyły przygotowania do "Złotopolskich", a Andrzej Nejman otrzymał rolę Waldka, kluczowe stało się pytanie, kto zagra jego ukochaną Marcysię. Dla aktora moment, w którym dowiedział się, że będzie to właśnie Magdalena Stużyńska, był czymś więcej niż tylko zawodową informacją. To była chwila, w której przeszłość spotkała się z teraźniejszością, a dawne uczucie znalazło nieoczekiwane ujście.

Dzień, w którym okazało się, że Marcysię Biernacką ma zagrać Magda, moja miłość z pierwszego roku studiów, był dla mnie jednym z najszczęśliwszych. Poczułem, że złapałem pana Boga za nogi

– wspominał. Te słowa idealnie oddają emocje, jakie towarzyszyły mu na progu największej telewizyjnej przygody.

Gdy prawda ożywiła fikcję

To właśnie ten sekretny fundament sprawił, że miłość Waldka i Marcysi stała się jednym z najpiękniejszych i najbardziej wiarygodnych wątków w historii polskiej telewizji. Niewypowiedziane uczucie z lat studenckich nadało ekranowej relacji niezwykłej głębi. Każde spojrzenie, gest czy uśmiech niosły ze sobą ładunek prawdziwych emocji, które Andrzej Nejman mógł wreszcie, choćby w aktorskiej kreacji, uwolnić. Historia tej pary udowodniła, że czasem najpiękniejsze scenariusze pisze samo życie, a prawdziwa chemia to coś, czego nie da się zagrać – można ją tylko poczuć.

18