Andrzej Sołtysik poprowadzi śniadaniówkę w TVP? Jest komentarz dziennikarza

Andrzej Sołtysik stracił pracę w TVN

Andrzej Sołtysik przez wiele lat był związany zawodowo ze stacją TVN. Najpierw dziennikarz prowadził program "Dzień dobry TVN" z Kingą Rusin, a później jego partnerką została Magda Mołek. Po kilku latach przerwy prezenter powrócił do redakcji śniadaniówki i poprowadził ją w duecie z Anną Kalczyńską. Niestety po zmianach, jakie zaszły we władzach stacji, Andrzej Sołtysik został zwolniony z programu. Jak sam wyznał w jednym z wywiadów, bardzo mocno przeżył utratę pracy. - Gorzej niż przy pierwszym i drugim rozwodzie. Bardzo źle, bardzo niedobrze. (…) Potem wpadłem w depresję, jak to u facetów w moim wieku bywa, przy stracie pracy. Bardzo głęboki, ale niedługi epizod depresyjny. Dotarłem do granic, do dna depresji - mówił w rozmowie ze Światem Gwiazd. Na szczęście dziennikarz szybko znalazł nową pracę i zaczął współpracę z redakcją Świata Gwiazd, gdzie przeprowadza wywiady ze znanymi osobami polskiego show-biznesu.

Sołtysik poprowadzi śniadaniówkę w TVP? Jest komentarz dziennikarza

Teraz pojawiły się plotki, że Andrzej Sołtysik już od kwietnia ma poprowadzić śniadaniówkę w TVP. Jak poinformował "Fakt" dziennikarza ma ponoć dołączyć do redakcji TVP3 Warszawa. Do tej pory sam zainteresowany nie był zbyt wylewny w tym temacie i nie chce komentować plotek o jego przejściu do TVP. - Nie jestem upoważniony - powiedział w rozmowie z Faktem. a razie Andrzej Sołtysik