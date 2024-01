Z Andrzejem Zauchą Zuzanna Leśniak poznała się w 1988 r. przy okazji kameralnego przedstawienia teatralnego. Przypadli sobie do gustu. Trudno jest stwierdzić, na ile już wtedy coś się zaczęło między nimi rodzić, a na ile była to czysto zawodowa fascynacja. Piosenkarz był ciągle w małżeństwie z Elżbietą Zauchą (39 l.), a aktorka niedługo po ślubie z Yves'em Goulais (62 l.), francuskim scenarzystą. Jak się okazało. mieszkali przy tej samej ulicy, zaczęli często spotykać się w teatrze. Finał tej historii okazał się tragiczny. Śmierć Andrzeja Zauchy w 1991 roku zszokowała wszystkich. Ale od początku...

Poruszająca historia śmierci Andrzeja Zauchy wstrząsnęła Polską. Wcześniej stracił żonę

Wydarzenia nabrały tempa, kiedy żona Zauchy zmarła po udarze w 1989 r. Dla artysty to był cios, na jakiś czas zniknął, aby potem szukać pocieszenia wśród znajomych i przyjaciół.

– Zuzanna była głodna grania, teatr był jej życiem. Była zafascynowana Zauchą. Miała męża, ale to małżeństwo miało się już ku końcowi. Oznajmiła mu, że nic z tego nie będzie. On jednak nie chciał o tym słyszeć – opowiadali znajomi pary i niemal zgodnie dodawali: – Nie wiadomo, czy z Andrzejem łączył ich romans, czy dopiero wzajemna fascynacja się w niego przeradzała. Nie afiszowali się publicznie znajomością.

– Wiedziałam, że są razem, ale myślałam, że jej małżeństwo jest już w fazie schyłkowej, że się rozstają. Z jakichś powodów jest to tajemnica, ale już jest po wszystkim. Ojciec mi powiedział, że są parą, ale mówił, że to jeszcze nie jest do końca oficjalne, więc prosił o dyskrecję. Pytał, czy mi to nie przeszkadza. Odpowiedziałam, że bardzo lubię Zuzę, bo tak było. Nie wiem, jak to traktowała Zuza, ale ojciec raczej poważnie. To była pierwsza kobieta po mojej mamie, w której chyba się zakochał – wyznała Agnieszka Zaucha, córka piosenkarza.

Jak zginął Andrzej Zaucha?

Mąż aktorki, Goulais, zaczął podejrzewać, że między jego żoną a piosenkarzem jest romans. Kiedy natknął się na Zauchę w ich mieszkaniu, z trudem powstrzymał nerwy. Innym razem przyłapał Zuzannę na kłamstwie. Zaucha zaczął się bać, bo znał porywczość Francuza. Tym bardziej że ten powiedział mu, że go zabije, jeśli on odbierze mu ukochaną. Pan Andrzej śmiał się, ale… Zaczął unikać miejsc, w których mógł go spotkać. Nie czuł się dobrze w Krakowie.

Nadszedł ten feralny dzień – 10 października 1991 r. Tego wieczora Zuzanna i Andrzej zagrali po raz pierwszy razem na scenie, w „Panu Twardowskim”. Potem wyszli z teatru STU i poszli w kierunku samochodu Zauchy. Nagle zza rogu padły strzały.

Leśniak zasłoniła Zauchę własnym ciałem, przyjmując na siebie strzał w samo serce. Osiem pozostałych trafiło piosenkarza. To wszystko wyglądało jak scena z filmu gangsterskiego.

Nieco później Yves Goulais oddał się w ręce policji. Został skazany na 15 lat. Wyszedł z więzienia 1 grudnia 2005 r. – W tamtym czasie byłem demonem zła i nie widziałem przed sobą nic innego jak tylko ten jeden cel: zabicie tego, który zrujnował moje szczęście i zhańbił mój honor – wyznał później.

Andrzej Zaucha: Biografia, albumy. Jaką twórczość zostawił po sobie piosenkarz?

Śp. Andrzej Zaucha to polski wokalista rhythm-and-bluesowy i jazzowo-popowy, saksofonista altowy i perkusista, a także aktor musicalowy (teatralny) i filmowy oraz artysta kabaretowy. Z wykształcenia zecer. Był muzycznym samoukiem. Dokonał licznych nagrań płytowych, do filmów i seriali, m.in. Przybysze z Matplanety i Gumisie, oraz dla archiwum Polskiego Radia. Jego najpopularniejsze piosenki to: „Byłaś serca biciem”, „Baw się lalkami”, „C’est la vie – Paryż z pocztówki”, „Siódmy rok”, „Magia to ja”, „Wymyśliłem ciebie”, „Smakować świat”, „Jak na lotni”, „Bądź moim natchnieniem”, „O cudzie w tancbudzie”, „Czarny Alibaba” z repertuaru Heleny Majdaniec, „Rozmowa z Jędrkiem” nagrana z Andrzejem Sikorowskim oraz „Baby, ach te baby” z repertuaru Eugeniusza Bodo, nagrana z Ryszardem Rynkowskim.

Jak podaje Wikipedia, współpracował również z wieloma muzykami jazzowymi, m.in. z Januszem Muniakiem, Zbigniewem Seifertem, Tomaszem Stańką, Jarosławem Śmietaną, Michałem Urbaniakiem i Janem Ptaszynem Wróblewskim, a także z zespołami jazzu tradycyjnego Beale Street Band i Playing Family jako wokalista oraz Old Metropolitan Band jako perkusista. Związany był także z zespołami rockowymi – Grupa Doctora Q, Kwadratem i Kasa Chorych. Nagrał muzyczne duety z wieloma artystami, takimi jak m.in. Ewa Bem, Krystyna Prońko, Krystyna Giżowska, Adrianna Biedrzyńska, Maryla Rodowicz, Łucja Prus, Hanna Banaszak, Danuta Rinn, Mietek Szcześniak, Beata Kozidrak, Lora Szafran, Ryszard Rynkowski, Andrzej Sikorowski czy Alicja Majewska.

