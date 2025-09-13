Aneta Zając ubrała stare spodnie. Zmiana widoczna jest gołym okiem!

Aneta Zając (43 l.) zyskała popularność dzięki roli w "Pierwszej miłości". Sympatyczna aktorka gra w produkcji Polsatu już od ponad 20 lat! W tym czasie sporo się zmieniła. Przez wiele lat zmagała się z wahaniami wagi. W ostatnich miesiącach przeszła jednak sporą przemianę. Zachwyceni fani twierdzą, że nie tylko chudnie, ale i młodnieje w oczach!

Swoją metamorfozą Aneta Zając chętnie chwali się na Instagramie. W piątkowe popołudnie wrzuciła serię zdjęć, na których jak na dłoni widać, jak bardzo się zmieniła w ciągu ostatnich miesięcy. Spodnie, które jeszcze niedawno były dopasowane, dziś są na nią o wiele za duże.

Cześć, wejdźcie na kolejne slajdy. Robię ostatnio porządki w szafie i trafiłam na spodnie, które na początku roku były dopasowane… Nie pozbywam się ich - zostają na pamiątkę - napisała Zając.

Przy okazji gwiazda "Pierwszej miłości" postanowiła wyjaśnić kilka spraw. Zaprzeczyła, że za jej przemianę odpowiadają "jakieś specyfiki na odchudzanie". Poprosiła fanów, by zgłaszali te fałszywe publikacje.

Jedyne, co mogę polecić z czystym sumieniem, to badania krwi i konsultacje u specjalistów, którzy naprawdę się na tym znają – np. lekarzy (obesitolog, endokrynolog). Dbajcie o siebie i badajcie się regularnie - dodała.

Aneta Zając ciężko pracuje na swoją nową sylwetkę

Aktorka, która samodzielnie wychowuje dwóch nastoletnich synów, podeszła do odchudzania z głową. Odrzuciła "cudowne" specyfiki czy głodówki. Zamiast tego zmieniła skupiła się na zdrowym trybie życia - zbilansowanej diecie i aktywności fizycznej. Wszystko pod czujnym okiem specjalistów! W rozmowach z fanami podkreśla, jak ważne są czujne badania oraz pomoc fachowców.

Aneta Zając wiosną tego roku gościła w programie "Halo, tu Polsat". Przyznała wtedy, że decyzję o zmianie podjęła z myślą o swoim zdrowiu i samopoczuciu. Wyjawiła też, jaka jest jej ulubiona aktywność - to pilates.

Uwielbiam, nie wyobrażam sobie, żeby przejść przez dzień bez pilatesu. [...] Ćwiczę kilka razy w tygodniu. Ten pilates daje mi taki power, wycisza umysł, że nie spodziewałam się, że zakocham się w konkretnym sporcie - przyznała aktorka.

