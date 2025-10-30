Ania Wyszkoni odsłoniła szczupłą sylwetkę

Ania Wyszkoni (45 l.) zyskała sławę dzięki przebojowi "Agnieszka", który wykonywała razem z zespołem Łzy. Przed laty drogi wokalisty oraz pozostałych członków grupy się rozeszły, a Wyszkoni zaczęła rozwijać solową karierę. Podczas swoich koncertów wykonuje również utwory z repertuaru swojego dawnego zespołu, co nie podoba się założycielowi Łez, Adamowi Konkolowi.

"Agnieszka" jest dziś źródłem konfliktu między dawnymi członkami zespołu. Na początku 2025 roku zrobiła się wielka awantura z powodu występu Ani Wyszkoni na "Sylwestrowej Mocy Przebojów" Polsatu. Konflikt wychodzi poza zawodowe ramy, a Adam Konkol nie szczędzi złośliwości pod adresem byłej koleżanki z zespołu. Niedawno po jednym z występów Ani Wyszkoni złośliwie skomentował jej stylizację, a dokładnie kuse spodenki, które wywołały spore zamieszanie w sieci.

Nie jest tajemnicą, że Anna Wyszkoni lubi odsłonić nieco więcej ciała. Szczupła sylwetka piosenkarki od pewnego czasu wywołuje sporo zaniepokojonych komentarzy. Niedawno dodała zdjęcia zza kulis jednego z koncertów. Na jednym z nich stała tyłem ubrana w suknię z głębokim wycięciem.

Ania Wyszkoni musiała zareagować. Poszło o jej... plecy

Z pewnością nie spodziewała się, że widok jej odsłoniętych pleców wywoła tak wielkie zmieszanie! W komentarzach zaroiło się od komentarzy, z których większość nie była przyjemna. Część fanów wyraziła swoje zaniepokojenie stanem zdrowia Wyszkoni. Z czasem internauci zaczęli się kłócić między sobą. Piosenkarka postanowiła zareagować i... wyłączyła komentarze. Do sprawy odniosła się na instagramowej relacji.

Pierwszy raz wyłączyłam komentarze. Ja już się oswoiłam z hejtem. Niech sobie myślą o mnie, co chcą. Ale kiedy widzę, że na moim profilu wy, między sobą, skaczecie sobie do gardeł, nie wytrzymałam. Moje ciało. Moje plecy. Chcesz mieć inne, to se miej. Ja swoje uwielbiam i będę pracować na to, żeby w takiej formie pozostały - napisała Ania Wyszkoni.

