Muzyczna feta i para gwiazd. Ale błysnęły!

Punktualnie o godz. 20:00 na malowniczo usytuowanej na Błoniach Nadwiślańskich scenie wystąpili ulubieńcy publiczności w swoich największych przebojach: Dominik Dudek, Halina Mlynkova, grupa BEMY, Ania Wyszkoni, Perfect i Łukasz Drapała, Formacja Nieżywych Schabuff, Organek, Urszula i zespół IRA. Gospodarzami koncertu byli Marta Surnik, Ula Kaczyńska, Jovan Jakimowicz oraz Grzegorz Dobek.

„Pytanie na Śniadanie” na żywo z Parku na Górze Zamkowej w Grudziądzu!

Na telewidzów oraz mieszkańców od 7:30 czekać czekali gospodarze programu Beata Tadla i Robert El Gendy. Zobaczylliśmy m.in. rysowników z Grudziądza, którzy szkicowali na żywo, zatrzymując kadry z życia ulicy na swoich obrazach. Poznaliśmy również wyjątkową historię policjantów z Grudziądza, którzy nawet na urlopie stawiali się na służbie, aby chronić ludzi. Na scenie wystąpili utalentowani tancerze z grupy Master Dance. Gościły również Lena Paczkowska, utalentowana uczestniczka The Voice Kids, która na co dzień mieszka pod Grudziądzem oraz Ewa Kośniewska, Mistrzyni Świata we fryzjerstwie. W kuchni królem był pomidor - niekwestionowany hit na grudziądzkim stole.

Nie zabrakło stałych punktów programu, choć były w nowej odsłonie - doktor Artur Zagajewski podzielił się dobrą radą, a Kuba Tylman zadbał o dobry nastrój mieszkańców Grudziądza.

Plenerowe studio Pytania na śniadanie odwiedziły również gwiazdy, które opowiedziały o kulisach wieczornego koncertu: zespół Perfect, Halina Mlynkova, Ania Wyszkoni oraz zespół BEMY.

„Lato z Radiem” już od 9:00 na Błoniach Nadwiślańskich

Polskie Radio tradycyjnie zaprasiło do wspólnej zabawy, pełnej wrażeń i atrakcji. Punktualnie o godz. 9.00 na Błoniach Nadwiślańskich w Grudziądzu rozpoczęło się ostatnie w tym roku, plenerowe wydanie kultowej audycji „Lato z Radiem”. Program prowadziła dziennikarka radiowej Jedynki, Sława Bieńczycka.

W audycji nie zabrakło opowieści o historii, zabytkach i wyjątkowych miejscach Grudziądza – miasta, słynącego z unikatowych spichlerzy, średniowiecznych murów obronnych oraz malowniczej panoramy z wieży Klimek. O tym wszystkim opowiedzieli goście: Emilia Markot-Borkowska, zastępczyni dyrektora i Mariusz Żebrowski Kustosz Działu Wojskowości z Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu. Z kolei o trasach i rajdach rowerowych - czyli Grudziądzu na sportowo, opowiedział Michał Czepek - organizator miejskich rajdów rowerowych. Słuchacze poznali również szczegóły pikniku „Ale Kosmos!”, którego jedną z głównych atrakcji będzie interaktywna przestrzeń edukacyjna „Kortosfera”, umożliwiająca odkrywanie świata nauki poprzez doświadczenia i eksperymenty. O jednym z eksponatów, którym był pies-robot, opowiedział Mateusz Pikuliński - dyrektor Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W audycji pojawili się także dziennikarze TVP Info, którzy zaprosili do miasteczka medycznego, gdzie można było wykonać m.in. pomiary masy i składu ciała, skonsultować się z dietetykiem oraz skorzystać z badań profilaktycznych w mammobusie i cytobusie. Kamera zawędrowała również do strefy Ochotniczych Hufców Pracy, gdzie Sławomir Męcina z-ca Komendanta Głównego OHP opowiedział o możliwościach rozwoju zawodowego.

Od godziny 12.00 rozpoczął się piknik edukacyjny „Ale kosmos!”, który zabrał uczestników w fascynujący świat nauki i podróż w przestrzeń kosmiczną. Na odwiedzających czekało wiele atrakcji - będzie można było wejść na pokład stacji orbitalnej, zasiąść za sterami symulatora statku kosmicznego i odbyć wirtualny lot. Dodatkowo uczestnicy mieli okazję wziąć udział w interaktywnej grze „Audionauci” oraz zmierzyć się z kosmicznymi łamigłówkami w Pokoju Zagadek.

O godz. 14.00 odbyło się plenerowe wydanie audycji „Muzyczne Lato z Radiem”, które poprowadził Marcin Wojciechowski. Natomiast o godz. 16.00 na uczestników czekała międzypokoleniowa potańcówka radiowej Jedynki. Na scenie wystąpił znakomity Lazy Swing Band.

„Polska na Tak” w TVP Info

W ostatnią sobotę wakacji ekipa TVP Info spotkała się w Grudziądzu z Kołem Miłośników Roślin Ozdobnych i Klubem Małego Biegacza. Podpatrzyliśmy, jak rysują członkowie Urban Sketchers Grudziądz, maszerowaliśmy z Klubem Turystycznym Nordic Walking „Patyczaki” Grudziądz, o swoich osiągnięciach opowiedzieli rowerzyści ze Stowarzyszenie Wheel Brothwers. Poznaliśmy tajniki walk średniowiecznych rycerzy z Grupy rekonstrukcji historycznej „Wilcza Rota", dowiedzieliśmy się w jakiej jeździe konnej specjalizuje się Ośrodek Jeździecki „Rywal”. Swoje stanowisko miało Muzeum w Grudziądzu, Publiczna Uczelnia Zawodowa kształcąca w zawodzie mechatronik oraz Towarzystwo Przyjaciół Downa. Z Fundacją Lotniczy Grudziądz i pilotami z Aeroklubu Nadwiślańskiego porozmawiamy o tradycjach lotniczych Grudziądza, a tuż po meczu ligowym odwiedzi nas kobieca drużyna piłki nożnej – Jajniki Grudziądz. Zobaczyliśmy też jak powstają szneki z glancem, rozmawialiśmy o Szkole dla rodziców organizowanej przez Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego. Pokazaliśmy też niezwykły pokaz akrobatyki w wykonaniu członków klubu Vento Movement Akrobatyka i Break Dance.

W Grudziądzu przygotowano szeroką ofertę medyczną dla mieszkańców i gości wydarzenia. Na stanowisku NFZ można było sprawdzić skład ciała, obliczyć BMI, uzyskać informacje o profilaktyce i programach zdrowotnych, a także wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Regionalny Szpital w Grudziądzu zapewnił pomiary ciśnienia i glukozy, a także pokaz udzielania pierwszej pomocy z udziałem ratowników medycznych i karetki. Obecny był również ekspert w dziedzinie chorób zakaźnych i szczepień, m.in. przeciw HPV.

Centrum Onkologii w Bydgoszczy przyjechało z mammobusem oraz stanowiskiem edukacyjnym dotyczącym badań profilaktycznych i samobadania piersi oraz jąder. Dodatkowo można było zapisać się na kolonoskopię, czy porozmawiać ze specjalistą w zakresie cytologii i profilaktyki raka szyjki macicy. Szpital Uniwersytecki nr 1 w Bydgoszczy zaprosił z kolei do badania dermatoskopowego skóry po wakacjach, aby zadbać o profilaktykę czerniaka. Całość tworzyła kompleksową przestrzeń troski o zdrowie – od badań podstawowych po specjalistyczne konsultacje.

Program wspiera również społeczną kampanię Telewizji Polskiej „Kask nie boli”, która promuje bezpieczeństwo na drogach rowerzystów, użytkowników hulajnóg, rolek oraz innych urządzeń rekreacyjnych. Dla najmłodszych przygotowaliśmy policyjne miasteczko ruchu drogowego, gdzie poprzez zabawę dzieci poznały zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Można zobaczyć policyjne radiowozy, a nawet przez chwilę poczuć się jak prawdziwy funkcjonariusz.

Patronami medialnymi trasy „Lata z Radiem i Telewizją Polską” są: Super Express, Naszemiasto.pl oraz Telemagazyn.

