Gwiazdy na koncercie "Lata z Radiem i Telewizją Polską" w Tarnowie. Wszyscy patrzyli na Viki Gabor w futrze

Podczas przedostatniego koncertu trasy "Lato z Radiem i Telewizją Polską", publiczność w Tarnowie mogła zobaczyć i usłyszeć przeboje takich gwiazd jak m.in. Viki Gabor, Zakopower, Kombii, Papa D czy Wilki.

Koncert, który rozpoczął się o godz. 20:00, zgromadził tłumy mieszkańców oraz fanów artystów z różnych zakątków kraju. Występy dostarczyły niezapomnianych emocji, a każdy z artystów zaprezentował swoje hity, zachęcając publiczność do wspólnej zabawy.

Muzyczne widowisko poprowadzili Krysia Sokołowska, Robert Stockinger, Mateusz Jędraś oraz Roman Czejarek, którzy rozgrzewali atmosferę od samego początku wieczoru.

"Lato z Radiem i Telewizją Polską" - co działo się w Tarnowie?

Od samego rana miasto tętniło życiem dzięki specjalnym relacjom. Na tarnowskim rynku działało plenerowe studio "Pytania na Śniadanie", gdzie widzowie mogli zobaczyć lokalnych bohaterów, poznać regionalne potrawy i podziwiać występy artystów oraz akrobatów.

Audycja "Lato z Radiem" nadawana była na żywo z Centrum Wypoczynku i Rekreacji Kantoria. W programie znalazły się rozmowy o historii miasta, jego zabytkach oraz wyjątkowych projektach, takich jak Szlak Maszkaronów czy enoTARNOWSKIE – łączący enoturystykę z lokalną kuchnią.

To niejedyne atrakcje. Tego dnia obył się edukacyjny piknik "Ale kosmos!", czy międzypokoleniowa potańcówka przy muzyce na żywo, z udziałem Lazy Swing Band i VOICE BAND.

TVP Info i "Polska na Tak" w Tarnowie

Ekipa TVP Info realizowała specjalne wydanie programu "Polska na Tak". Na rynku można było zobaczyć pokazy akrobatyki, spróbować lokalnych potraw, poznać niezwykłe historie mieszkańców oraz skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych.

Nie zabrakło także społecznej akcji "Kask nie boli", promującej bezpieczeństwo na drogach dla rowerzystów i użytkowników hulajnóg.

Tarnowski koncert "Lata z Radiem i Telewizją Polską" po raz kolejny udowodnił, że to jedna z najpopularniejszych wakacyjnych tras w kraju. Mieszkańcy miasta oraz przyjezdni bawili się do późnych godzin nocnych, a scena przy Akademii Tarnowskiej rozbrzmiewała największymi przebojami.

