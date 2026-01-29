Anna Jarosik dołączyła do "M jak miłość". Mało kto wie, że to córka znanej aktorki!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-01-29 12:50

Anna Jarosik niedawno dołączyła do obsady "M jak miłość". Nie wszyscy wiedzą, że 40-letnia aktorka jest córką innej gwiazdy - Elżbiety Jarosik. Panie chętnie pokazują się razem na czerwonym dywanie, a w sieci można znaleźć zabawne filmiki, które wspólnie nagrywają. W życiu Anny ostatnio sporo się dzieje!

Na instagramowym profilu "M jak miłość" pokazały się właśnie zdjęcia z planu serialu, na których widać Annę Jarosik. Aktorka niedawno znów dołączyła do produkcji, w której przed laty zdarzało jej się już pojawiać. 

W dzisiejszym odcinku poznaliście Ewelinę, ukochaną Michała, brata Janka. Czy jej życie właśnie wywróciło się do góry nogami? - czytamy w sieci.

Internauci żywo zareagowali na nową bohaterkę, posypały się komplementy co do urody wcielającej się w nią Jarosik. Nie wszyscy wiedzą, że piękna Anna to w prawdziwym życiu córka popularnej, bardzo charakterystycznej aktorki.

Anna Jarosik ma znaną mamę. To Elżbieta Jarosik!

Anna Jarosik przyszła na świat w 1986 r. Jej mama miała wówczas 38 lat i od dawna działała na polskich scenach teatralnych, grywała też w filmach. Gdy jej córka była nastolatką, kariera Jarosik nabrała tempa. Pojawiła się w "Przedwiośniu", "Wiedźminie", "Dniu świra", "Niani", "Wojnie żeńsko-męskiej", a od 2012 r. grała w "Przyjaciółkach". 77-letnia obecnie aktorka ma na koncie całe mnóstwo ról.

Córka poszła w jej ślady. 40-latka jest znana z "Na Wspólnej", pokazała się w "Przyjaciółkach", a teraz dołączyła do ekipy "M jak miłość". Prężnie działa też w sieci, gdzie publikuje zabawne filmiki często nagrywane z mamą. Jeden z nich znajdziecie niżej.

W życiu Anny Jarosik sporo się dzieje

U Anny sporo się dzieje i to nie tylko zawodowo. Jarosik przeszła w ostatnich latach prawdziwą życiową rewolucję. Jej małżeństwo z kolegą z planu, aktorem Michałem Tomalą, które rozpoczęło się w 2018 r., nagle przestało istnieć w 2022 r. Para była małżeństwem przez kilka lat, ale fani o rozstaniu dowiedzieli się... rok po rozwodzie. Jarosik i Tomala przyznali, że rozstali się w przyjaźni, bez wzajemnych pretensji czy medialnego szumu.

Aktorka postanowiła iść dalej i znalazła nową miłość. Miała związać się z Arkadiuszem Dwornikiem, przystojnym trenerem personalnym i instruktorem fitness, z którym chętnie pokazywała się na wspólnych zdjęciach w mediach społecznościowych. Para publicznie ogłosiła swoje zaręczyny pod koniec 2023 r. podczas romantycznej podróży do Paryża.

