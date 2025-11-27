Anna Karczmarczyk ścięła włosy. Już tak nie wygląda! Pokazała się na czerwonym dywanie

Anna Karczmarczyk nie ma problemu z tym, by zmieniać swój wizerunek. Przeważnie nosi blond, ale czasem pokazuje się w kasztanowych lokach, kiedy indziej stawia na naturalny odcień ciemnego blondu, by później mocniej rozjaśnić pasma. Kiedy pojawiła się na BNP Paribas Warsaw SerialCon - wręczeniu nagrody Michelle Fairley, trudno było ją rozpoznać.

Szczuplutka gwiazda przypominała... Kasię Stankiewicz, która od lat wierna jest krótkiej, jasnej fryzurce. Przeważnie nosi włosy gładko przyczesane i zakłada je za uszy. Na dokładnie takie uczesanie postawiła Karczmarczyk!

Nowa fryzura Ani Karczmarczyk. Nie sądziła, że skończy z tak krótkimi włosami?

Na instagramowym profilu Karczmarczyk, gwiazdy znanej z "Na dobre i na złe" czy "M jak miłość", pojawiło się nagranie dokumentujące jej fryzurową metamorfozę. 34-letnia aktorka zasiadła w fotelu, by skrócić końcówki, ale... na tym się nie skończyło. I bardzo dobrze, bo nowa fryzura kompletnie odmieniła wizerunek Karczmarczyk.

Kiedy 26 listopada gwiazda pokazała się na czerwonym dywanie, trudno było ją rozpoznać! Prezentowała się zupełnie inaczej niż na pokazie serialu TVP "Czarna śmierć", gdzie sfotografowano ją nieco ponad miesiąc wcześniej.

Anna postawiła na ostre cięcie i to była doskonała decyzja. Krótka fryzurka wydobyła i podkreśliła jej urodę, no i świetnie zgrała się z nonszalancką stylizacją. Smukła Karczmarczyk wdziała luźne, niebieskie spodnie, obcisły, czarny top, a na to zarzuciła marynarkę z wyraźną linią ramion. Geometria stroju i fryzury dała efekt wow. A co wy sądzicie? Krótkie włosy pasują do Karczmarczyk?

Anna Karczmarczyk szczerze o rozbieranych zdjęciach. Niczego się nie wstydzi