Już nie jest skromniutką Kasią! Stankiewicz ostra jak nigdy. Tak wyszła na scenę w Sopocie podczas Top of the Top Festival

Kasia Stankiewicz już dawno nie jest Kasią, a Katarzyną, ale kiedy zaczynała karierę, nie sposób było myśleć o niej inaczej. Była nieśmiałą dziewczyną o potężnym głosie, jednak na pierwszy rzut oka bardzo eteryczną i delikatną. Przyciągała wzrok szczuplutką sylwetką i urodą elfa, ale kryła się w niej prawdziwa siła. To było lata temu, gdy Stankiewicz stawiała pierwsze kroki w show-biznesie.

Od tego czasu minęło prawie 30 lat! Stankiewicz zaczęła śpiewać w Varius Manx w 1996 r. i to wtedy zaczęło być o niej głośno.

Lata lecą, a Kasia wciąż jest Kasią. Ale zupełnie inną

Stankiewicz, podobnie jak masa innych gwiazd, wystąpiła podczas "Gorączki sopockiej nocy" w ramach pierwszego koncertu, który otworzył tegoroczny Top of the top Sopot Festival. Gdy tylko zaczęła śpiewać, publiczność narobiła szumu i śpiewała razem z nią. Widać było, że piosenkarka wciąż ma wielu wielbicieli, choć przecież od czasów, gdy występowała z Varius Manx, minęło blisko 30 lat.

Od 25 lat Stankiewicz robi karierę solową. W Sopocie przedstawiła publiczności i widzom swoje największe hity, a także rockowe piosenki z lat 90. Brzmiała ostro i wyglądała ostro. Po delikatnej Kasi nie został nawet ślad.

Stankiewicz w skórzanej mini. WOW!

Stankiewicz na scenie stanęła ubrana niecodziennie, bo w krótką, skórzaną sukienkę bez ramiączek. Dobrała do niej szpilki, a usta pociągnęła ciemną szminką. Tylko fryzurę miała dokładnie taką jak zawsze - prostą, skromną, minimalistyczną. W blond bobie gwiazda czuje się najlepiej.

Choć reszta stylizacji mocno odbiegała od zwyczajnego looku Kasi, to idealnie pasowała do klimatu tej części koncertu, do której zaproszono Stankiewicz. Jak oceniacie?

Kasia Stankiewicz znów koncertuje z Varius Manx. Fani oniemieli z zachwytu. "Jak nastolatka"