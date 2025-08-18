Wellman zdradziła na scenie TO o Prokopie i Urbańskiej! Tego nie było w scenariuszu...

TVN Top of the Top Sopot Festival: Marcin Prokop i Dorota Wellman prowadzą pierwszy wieczór

Dorota Wellman i Marcin Prokop to sprawdzony przepis na sukces. Duet od lat jest ulubioną parą widzów w TVN i nic dziwnego, że to oni prowadzą pierwszy dzień festiwalu TOP OF THE TOP w Sopocie.

Jak to z nimi bywa - od początku rzucali żarcikami, docinkami i sarkazmem na prawo i lewo. Jednak to, co padło tuż przed występem Nataszy Urbańskiej z ust Doroty Wellman, zaskoczyło wszystkich. Niewykluczone, że i Marcina Prokopa, jego żonę i męża Urbańskiej - Janusza Józefowicza. Dorota zdradziła, że jej współprowadzący ma za sobą z Nataszą... pocałunek! Co dokładnie powiedziała?

Dorota Wellman zdradziła na scenie sekret Prokopa!

Ale heca! Otóż Dorota Wellman na scenie wspomniała, że z kolejną występującą artystką, Nataszą Urbańską, łączy Marcina Prokopa interesująca przeszłość. Ponoć gdy byli dziećmi, był w niej zakochany... Szczenięca miłość, według słów Wellman, miała się zrodzić na koloniach, gdzie miało dojść nawet do gorących pocałunków!

Dorota na koniec stwierdziła, że Prokop nadal pozostaje pod urokiem piękniej Nataszy Urbańskiej, która po chwili wparowała na scenę - cała w cekinach! Gdy zrzuciła różowy, cekinowy szlafroczek, pod spodem miała wybitnie wyzywający srebrny trykot, z potężnym dekoltem podkreślającym jej walory. Machała rudą kitą na prawo i lewo.

Najpierw Urbańska - dość udanie - wykonała przebój Anny Jantar, później - przebój Bananarama - Venus. Uraczyła widzów energetycznym tańcem i wokalem.

