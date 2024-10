Anna Karwan w "firance"? Równie dobrze mogła przyjść w samej bieliźnie! Na Telekamerach odsłoniła perfekcyjną figurę

Za nami impreza, podczas której rozdano Telekamery. Gwiazdy nie zawiodły, na czerwonym dywanie zaroiło się od znanych nazwisk. Na tle koleżanek z branży wyróżniała się m.in. Beata Tadla, która świetnie wyglądał w jesiennej odsłonie - miała na sobie czekoladową, długą sukienkę. Identyczną tego dnia, ale na innych wydarzeniach zaprezentowała Małgorzata Rozenek-Majdan!

Za to zestawu, w jakim pokazała się Anna Karwan, nie skopiował nikt. Piosenkarka postawiła na miks, który na pewno ma tylu zwolenników, co przeciwników. A to ze względu na prześwity, które sporo odsłoniły. A przecież gwiazda, która wielkimi krokami zbliża się do czterdziestki, była ubrana od stóp do głów. Jej sukienka sięgała niemal do samej ziemi!

Ania Karwan w firankowej spódnicy i powycinanym topie. Ależ ona ma figurę!

Ania Karwan udowodniła, że w czarnym bieliźnianym zestawie i prześwitujących elementach garderoby da się wyglądać świetnie. Było zadziornie, zmysłowo i z pazurem!

Piosenkarka lubi zestawy w rockowym stylu. Tym razem połączyła wysokie figi i delikatny stanik z długą spódnicą, która kusiła rozcięciem, lecz przede wszystkim niewiele zasłaniała, bo wykonano ją z koronki.

Na górę Karwan zarzuciła równie prześwitujące wdzianko, a całość okrasiła kurtką i butami w kowbojskim stylu. Jak wam się podoba?

