Anna Lewandowska od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych Polek na świecie - jako trenerka, przedsiębiorczyni i żona Roberta Lewandowskiego. Jej kariera wykracza dziś daleko poza fitness - Lewandowska bierze udział w prestiżowych wydarzeniach, współpracuje z globalnymi markami i pojawia się na czerwonych dywanach w towarzystwie największych gwiazd. Ostatnio dołączyła do elitarnego grona zaproszonych na tegoroczny pokaz Victoria’s Secret, który odbył się w Nowym Jorku.

Zobacz też: Anna Lewandowska przerobiona na nowej okładce. Fani jej nie poznali

Anna Lewandowska zachwyca na pokazie Victoria’s Secret

Tego wieczoru Anna Lewandowska postawiła na wyjątkowo odważną stylizację. Na pokazie pojawiła się w czarnej mini z efektownymi wycięciami, która idealnie podkreśliła jej wysportowaną sylwetkę. Kreacja łączyła w sobie elegancję i nutę zmysłowości, idealnie wpisując się w klimat wydarzenia, które od lat symbolizuje kobiecą pewność siebie i seksapil.

Zobacz też: Paulina Krupińska przekazała wiadomość o Annie Lewandowskiej! Sypią się gratulacje

Lewandowska uzupełniła look delikatnym makijażem, subtelnie podkreślającym jej naturalne rysy, oraz miękkimi falami w stylu charakterystycznym dla modelek Victoria’s Secret. Całość dopełniły klasyczne szpilki i minimalistyczna biżuteria. Internauci nie kryli zachwytu. W komentarzach pod jej relacją na Instagramie pojawiło się mnóstwo komplementów.

Nasz aniołek! - pisali wyraźnie zachwyceni internauci.

Na Instagramie, gdzie Lewandowską obserwuje już ponad sześć milionów osób, pojawiły się również nagrania zza kulis. Trenerka pokazała, jak wyglądały przygotowania do wielkiego wydarzenia, od makijażu, przez wybór stylizacji, aż po moment wejścia na czerwony dywan.

Zobacz też: Doda pokonała Annę Lewandowską. W tle grube miliony! W głowie się nie mieści

Zobacz naszą galerię: Anna Lewandowska jak aniołek Victoria’s Secret! W czarnej sukience z wycięciami wyglądała obłędnie

Sonda Czy lubisz Annę Lewandowską? Tak Nie Nie mam zdania