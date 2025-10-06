Anna Maria Jopek zakochana! "Spotkałam mężczyznę mojego życia"

Iwona Janczewska
2025-10-06 13:18

Anna Maria Jopek znów jest zakochana! Wokalistka zaskoczyła fanów i po latach milczenia oświadczyła, że spotkała wyjątkowego mężczyznę, którego szukała niemal pół wieku. Co ciekawe, nie ogłosiła ona publicznie końca swojego małżeństwa.

Anna Maria Jopek rzadko mówi o swoim życiu prywatnym, dlatego jej szczere wyznanie zaskoczyło wielu fanów. Gwiazda przyznała, że w jej życiu przyszedł moment spokoju i radości. Dzieci dorosły, kariera artystyczna trwa, a ona poczuła, że może otworzyć serce na nową miłość.

Żyję naprawdę, ale nie oszukuję czasu. Jest dla mnie szczęśliwy. Dzieci dorosły, zostałam wykładowczynią, gram koncerty i spotkałam mężczyznę mojego życia. Fakt, że szukałam go prawie pół wieku

– powiedziała Anna Maria Jopek w rozmowie z "Twoim Stylem".

Co z małżeństwem Anny Marii Jopek i Marcina Kydryńskiego?

Anna Maria Jopek w 1998 roku została żoną Marcina Kydryńskiego, z którym ma dwóch dorosłych synów. Para jednak od dawna nie pokazuje się razem publicznie. W mediach pojawiały się plotki o kryzysie w ich małżeństwie, choć żadne z nich nie potwierdziło oficjalnie rozstania.

Nawet teściowa wokalistki, Halina Kunicka, przyznała kiedyś w rozmowie z "Dobrym Tygodniem", że relacja Anny i Marcina bardzo się zmieniła.

Kiedyś byli bardzo blisko i żyli tym samym życiem, ale to się zmieniło

– mówiła Kunicka w rozmowie z tygodnikiem.

Nowy etap w życiu Anny Marii Jopek

Nowe wyznanie Anny Marii Jopek pokazuje, że artystka pogodziła się z przeszłością i otworzyła na nowy etap. Wokalistka nie zdradziła, kim jest jej ukochany, ale dała do zrozumienia, że to uczucie jest dla niej wyjątkowe.

Po latach milczenia i skupienia na pracy Anna Maria Jopek wreszcie mówi o szczęściu. Jej słowa pokazują, że miłość może przyjść w każdym wieku – nawet po pięćdziesiątce. Dziś artystka koncertuje, uczy młodych muzyków i wciąż tworzy. Choć nie opowiada o życiu osobistym zbyt wiele, jej słowa o nowym uczuciu to dla fanów sygnał, że znalazła spokój i radość. Czy pokaże kiedyś ukochanego publicznie? Tego nie wiadomo.

