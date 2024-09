Anna-Maria Sieklucka od lat spełnia się jako aktorka. Rozpoznawalność i uznanie fanów zdobyła rolą Laury Biel w filmie "365 dni". Gwiazda gra też w serialach oraz na deskach teatrów. Niedawno wystąpiła w pierwszym odcinku nowej edycji show "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Jakiś czas temu udało nam się porozmawiać z 32-latką oraz jej tanecznym partnerem Michałem Kassinem.

Zobacz też: Gwiazdor "Tańca z Gwiazdami" otrzymuje groźby i życzenia śmierci. "Do odstrzału"

Anna-Maria Sieklucka nie chce być porównywana do Roxie Węgiel

W rozmowie z nami Anna-Maria Sieklucka wyjawiła, że nie chce być porównywana do Roxie Węgiel - czyli poprzedniej tanecznej partnerki Michała Kassina. Aktorka "Super Expressowi" wyznała, że nowa edycja, to nowy rozdział i zamierza to pokazać. Gwiazda przyznała jednak, że Roxie i Michał tworzyli piękną parę.

"Wydaje mi się, że tworzymy nową historię i jesteśmy nowym rozdaniem. Też podkreślałam wielokrotnie, że z Michałem tworzyli piękną parę. Było między nimi widać przyjaźń, która między nimi trwa do dzisiaj tak naprawdę i to jest cudowne, ale to już są kolejne i kolejne przyznam szczerze pytania o Roksanę i my też mamy tak, że bardzo się szanujemy, bardzo się lubimy, jednak to nie ma żadnego wpływu na 15. edycję "Tańca z Gwiazdami" także powiew świeżości będzie z naszej strony" - wyznała nam Anna-Maria Sieklucka w rozmowie.

Michał Kassin poparł nową partnerkę taneczną. Tancerz wyjawił, że z Roxie Węgiel oraz Kevinem Mglejem łączy go przyjaźń. Zdradził też, że wokalistka wraz z ukochanym mężem pojawią się na widowni programu "Taniec z Gwiazdami", aby jak najlepiej wspierać go oraz Annę-Marię.

"Tworzymy nową historię, więc jakby nie porównujemy się do tego, co było w zeszłej edycji, tylko chcemy budować tę historię od początku, ale tak jak tutaj Ama wspomniała po tamtej edycji, dalej się przyjaźnimy z Roksaną, z Kevinem. Też pytali mnie, z kim będę tańczył i bardzo tutaj wspierają. Bardzo miło wypowiadali się też o Ani i mówili, że na pewno wpadną na widownię, jak będzie teraz 15. edycja, żeby nam pokibicować na żywo, także jeśli chodzi o takie wsparcie, no to faktycznie z ich strony ja to otrzymuję i myślę, że to jest zupełnie szczere. Tak jak mówiliśmy, nie porównujemy się, nie wywieramy na siebie jakiejś presji, tylko tworzymy nową historię" - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" Michał Kassin.

Zobacz też: Uczestnicy "TzG" wyjawili, jak przygotowują się do programu. Kontuzje i siniaki

Zobacz naszą galerię: Anna-Maria Sieklucka i Michał Kassin podczas treningu do "Tańca z gwiazdami"

Sonda Kto Twoim zdaniem wygra 15. edycję programu "Taniec z Gwiazdami"? Rafał Zawierucha Anna Maria Sieklucka Julia Żugaj Filip Bobek Natalia Nykiel Piotr Świerczewski Michał Meyer Olga Bończyk Filip Lato Vanessa Aleksander Majka Jeżowska Maciej Zakościelny