Anna Przybylska odeszła 10 lat temu. Jej mama cały czas ją wspomina

Chociaż minęło wiele lat, to mama Anny Przybylskiej dalej pamięta ostatnie chwile swojej ukochanej córki. Kobieta o niej nie zapomniała i cały czas czuje rozdzierającą serce pustkę. Krystyna Przybylska nie umie pogodzić się z tą przedwczesną śmiercią.

Nie ma dnia, żeby Krystyna Przybylska nie wspominała swojej ukochanej córki. Kobieta w najnowszej rozmowie z dziennikarzami portalu fakt.pl wyjawiła, że lubi czasem przeczytać coś o Annie. Na jaw wyszło też, że kobieta utrzymuje prywatny kontakt z niektórymi fanami córki.

10 lat, to jest kawał czasu dla mnie. Tęsknię, to oczywiste, ale Ania ciągle gdzieś jest, czy na ekranie, czy na wspomnieniach, piszą też o niej ciągle, co jest kojące i sympatyczne. Ania wciąż ma niezmierzone ilości sympatyków, fanów, co odczuwam. Na cmentarzu, w weekendy, w rocznice, w urodziny jest dużo osób odwiedzający jej grób. Ludzie wciąż ją kochają za osobowość, za ten uśmiech, za role, za życzliwość - powiedziała w rozmowie kobieta.