Anna Wyszkoni z dramatycznym apelem do fanów. Nagle odwołała koncert! Pilne oświadczenie

Na instagramowym profilu Ani Wyszkoni pojawiło się oświadczenie dotyczące czwartkowego koncertu piosenkarki, który miał się odbyć w Toruniu. Niestety gwiazda była zmuszona odwołać występ. Wszystko wyjaśniła, dodała nawet zdjęcie dokumentujący jej zły stan zdrowia. Bo niestety Wyszkoni ciężko się rozchorowała.

Na szczęście dobrze zorganizowana gwiazda już zdążyła porozumieć się, z kim trzeba i poinformowała swoich fanów o nowej dacie koncertu. Bilety oczywiście nie przepadną.

Nowy termin to 11.04.2025 - dała znać Wyszkoni .

Piosenkarka przełożyła swój występ, a jakby na dowód choroby załączyła w sieci zdjęcie termometru pokazującego wysoką gorączkę sięgającą aż 39 stopni! To zdecydowanie nie jest temperatura, z którą należy pracować. I dla Wyszkoni, i dla jej wielbicieli udział w wydarzeniu z chorobą w tle raczej nie byłby satysfakcjonujący. Ania gorąco przeprosiła za niedyspozycję. Jej fani na pewno zrozumieli.

Bardzo mi przykro, ale jak tylko wrócę do pełni sił, nadrobimy to w najlepszy możliwy sposób. Pamiętajcie, że wszystkie zakupione bilety będą ważne także w kwietniu. Dbajcie o siebie i do zobaczenia wkrótce! - napisała.