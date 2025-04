Arek Braxton prezentuje nową wersję "Ona jest ze snu 2K25". To będzie hit lata?

Arek Braxton nie zwalnia tempa i ponownie zaskakuje swoich fanów! Znany prezenter 4FUN DANCE i wokalista wraca z nową muzyczną odsłoną – "Ona jest ze snu 2k25". To nowoczesny remake kultowego hitu Artura Gadowskiego, w którym nostalgiczne brzmienia łączą się z dynamicznym popem i mocnym basem. Czy to nowy wakacyjny przebój? Wszystko na to wskazuje!