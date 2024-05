Armagedon przerwał koncert Maryli Rodowicz! Stłoczony tłum darł się wniebogłosy

Michał Szpak nie gryzł się w język. Ostro zareagował na jeden z komentarzy pod swoim zdjęciem. Co na to fani?

Maryla Rodowicz po operacji rzuciła się w wir pracy

Maryla Rodowicz niedawno miała dość poważne problemy zdrowotne. Tuż przed Wielkanocą legendarna piosenkarka przeszła operację płuc. - Nie chcę komentować tej sytuacji. Pożar opanowany - lakonicznie oznajmiła nam artystka i... rzuciła się w wir pracy. Po operacji spotkaliśmy Marylę Rodowicz na ulicy i wyglądała naprawdę kwitnąco. Widać, że artystka przeżywa kolejna młodość. Do aktywności - jak zawsze - napędza ją muzyka. Wielkim sukcesem okazała się odświeżona nowa wersja utworu "Sing - Sing", którą Maryla Rodowicz nagrała z Mrozem. - Do pierwszego spotkania doszło w moim domu. Piękna pogoda, słońce, ogród. Przy ogromnej ilości naleśników z serem, padały z mojej strony propozycje utworów dla Mroza. Stanęło na "Sing - Sing". To popołudnie od razu przerodziło się w małe jam session. W studio Łukasz od razu wiedział czego chce, pokierował mną jak małą dziewczynką. Od początku miał wizje tego numeru i konsekwentnie ja realizował. Zaufałam mu i nie żałuję - tak artystka opisała kulisy współpracy z raperem. Nowy kawałek na ogół wiąże się z promowaniem go na koncertach. A do występów przed publicznością Maryli Rodowicz zachęcać nie trzeba. Niestety ostatni jej występ przerwał armagedon.

Armagedon na koncercie Maryli Rodowicz. Stłoczona publika darła się wniebogłosy, śpiewając "Małgośkę"

Chodzi oczywiście o pogodowy armagedon. Pechowo naszedł on akurat wtedy, gdy Maryla Rodowicz występowała na warszawskich Juwenaliach. Publika jednak nie zawiodła, mimo przykrej niespodzianki z nieba. Stłoczony tłum na stacji metra darł się w niebogłosy, śpiewając legendarną "Małgośkę". Nagranie, które wrzuciła do sieci Maryla Rodowicz, robi iście piorunujące wrażenie. I to mimo braku piorunów... - Buuuu burza z piorunami przerwała mi koncert na Juwenaliach, ale tak śpiewała moja publiczność w metrze Wilanowska - napisała słynna piosenkarka w podpisie do filmiku.

