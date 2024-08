Tomek Makowiecki i Reni Jusis: ślub, dzieci, rozwód

Tomek Makowiecki w wieku 19 lat stał się sławny w całej Polsce. Wszystko dzięki kapitalnym występom w niezwykle popularnym wówczas programie "Idol" emitowanym w telewizji Polsat. Młody chłopak uchodził nie tylko za świetnego wokalistę, lecz także za najprzystojniejszego uczestnika show. Potem Tomek Makowiecki wszedł na rynek muzyczny i radził sobie na nim całkiem przyzwoicie. Sporą sensację wzbudził jego związek ze o 9 lat starszą piosenkarką Reni Jusis. Para wzięła ślub w 2008 roku. Potem urodziła im się dwójka dzieci: syn Teofil i córka Gaja. Niestety małżeństwo nie przetrwało próby czasu i w 2019 roku Tomek Makowiecki i Reni Jusis się rozwiedli. Wielu czytelników pamięta wokalistę głównie jako młodego przystojniaka z "Idola". Dlatego trudno uwierzyć w to, w jakim wieku ma dzieci Tomek Makowiecki.

Takim ojcem jest Tomek Makowiecki

Okazuje się, że syn artysty ma już 14 lat, a córka - 12. Gdy Tomek Makowiecki śpiewał w programie "Idol" był zaledwie pięć lat starszy od Teofila... Ale ten czas leci! Jakim tatą jest piosenkarz? Zdarza mu się przepraszać swoje pociechy. - Pokazuję im siebie od różnych stron: że jestem niedoskonały, że nie wszystko wiem. Nigdy nie wchodziłem w rolę ojca, który jest wszystko wiedzącym, moralizującym, mówiącym co i jak ma być. Raczej miałem takie poczucie, że chcę być krok za nimi i tłumaczyć im wiele rzeczy. Być człowiekiem, który słucha, który jest przy nich - zdradził Tomek Makowiecki w rozmowie z portalem cozatydzien.tvn.pl. - Pytam ich czasami, czy są we mnie jakieś cechy, które chcieliby, żebym zmienił, czy ich wkurzam czasami. Usłyszałem od nich, że jestem supertatą, więc to jest dla mnie najlepszy komplement, jaki mogłem dostać. Chociaż myślę, że przyjdzie taki czas, że usłyszę parę zdań na swój temat - dodał ze śmiechem piosenkarz.

Tomek Makowiecki wyjawił też, dlaczego założył rodzinę, mając 25 lat. - Zakochałem się po prostu. Renata jest starszą ode mnie kobietą i myślę, że miała dużą potrzebę posiadania dzieci. Dla mnie to było naturalne, bo ja też chciałem mieć dzieci - zaznaczył wokalista. - W sumie, jak się patrzy na dzisiejsze czasy, to było to szybko, ale z drugiej strony z perspektywy czasu naprawdę uważam, że to był dobry ruch. Jak widzę jak koledzy w moim wieku czy nawet starsi zaczynają być ojcami, to im nie zazdroszczę - skwitował Tomek Makowiecki.

