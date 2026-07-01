Bagi pozbywa się swojej Tesli! Wiadomo, ile za nią płacił. Już szuka nowego auta

Bagi szuka nowego auta. Tesla idzie w odstawkę

Mikołaj Bagi Bagiński rozpoczyna nowy motoryzacyjny rozdział. Influencer postanowił rozstać się swoją wyjątkową Teslą w panterkę i znaleźć samochód, który zajmie jej miejsce. Proces poszukiwań nowego auta będzie relacjonował w mediach społecznościowych. Kolejne etapy wyboru samochodu będzie można śledzić na kanałach twórcy oraz na profilu Otomoto na TikToku. Pierwsze nagrania już się pojawiły!

Bagi jest pełen zapału do tego, by trafić na swoje nowe auto idealne. Który model ostatecznie zastąpi Teslę w panterkę? Tego Mikołaj na razie nie zdradza. Odpowiedź poznamy w kolejnych materiałach publikowanych w ​mediach społecznościowych Bagiego.

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Widzowie to jest oficjalny koniec Tesli Bagiego. Dziś oficjalnie rozpoczynamy serię szukania nowego auta - mówi Bagi na TikToku.

Na kolejnym nagraniu słyszymy:

Widzowie, szukam nowego samochodu, który zastąpi moją panterkową Teslę.

Z tego co influencer mówił na pierwszym z filmików kłopotliwe mogło być dla niego ładowanie auta elektrycznego. Być może teraz skupi się na szukaniu innych rozwiązań technologicznych?

Tesla nie należała do Bagiego. Wynajmował ją

Bagi pozbywa się auta, ale to nie oznacza sprzedaży. Bagiński nie może sprzedać swojej Tesli, ponieważ samochód nie jest jego własnością. Influencer korzysta z charakterystycznego elektryka w ramach najmu długoterminowego, za co płaci 3-3,5 tys. zł miesięcznie.

Ja wcale nie mam tak dużo chajsu prywatnie, jak ludziom się może wydawać. Wyłożenie z bomby 200 koła na Teslę... Ja płacę za miesiąc, nie wiem, z 3-3,5 koła może - mówił w rozmowie z Pomponikiem, gdy brał udział w "Tańcu z Gwiazdami".

Szukanie nowego auta nie oznacza, że teraz Bagi nagle otrzyma spory zastrzyk gotówki za poprzednie. Tesle, jak Bagiński wspomniał, do najtańszych nie należą, dlatego influencer wybrał wynajem, a nie zakup.

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