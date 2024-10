Bogumiła Wander dopiero co zmarła, a teraz jej 86-letni mąż znów popłynie! "Jego serce wciąż należy do oceanu"

Barbara Kurdej-Szatan od lat znana jest jako aktorka, a także prezenterka. Gwiazda od niedawna prowadzi show "Cudowne lata", gra w serialu TVP2, a także spełnia się jako mama i żona. Trzeba przyznać, że ma masę obowiązków, którym musi sprostać. Z pewnością pomaga jej w tym szybkie i drogie auto - to ono sprawia, że wszędzie jest na czas. Niestety niedawno złamała przepisy ruchu drogowego?

Barbara Kurdej-Szatan szaleje za kierownicą w centrum Warszawy

W ostatnim czasie sporo gwiazd szaleje na polskich drogach. Między innymi Filip Chajzer czy Kinga Rusin, kiedy jeszcze na stałe mieszkała w Polsce. Na drodze nie popisała się też ostatnio Basia Kurdej-Szatan. Można powiedzieć, że jeździ jak prawdziwy szatan! Paparazzi przyłapali aktorkę, gdy na pasie do skrętu w prawo, pojechała prosto, przejeżdżając przez obszar wyłączony z ruchu drogowego. A gdyby tego było mało, siedząc za kierownicą auta, zerkała co jakiś czas do telefonu.

Czy Barbara Kurdej-Szatan złamała przepisy ruchu drogowego?

Jak się okazuje takie zachowanie, jak to u Barbary Kurdej-Szatan może być surowo karane. Jak można przeczytać na stronie mikolow.policja.gov.pl policjanci drogówki informowali jakiś czas temu, że coraz popularniejszą metodą na szybsze przejechanie skrzyżowania i ominięcie korków staje się jazda z pasów przeznaczonych do skrętu zamiast w prawo lub lewo - na wprost. Takie zachowanie może spotkać się z mandatem - około 250 złotych oraz 5 punktami karnymi.

Jeśli Barbara Kurdej-Szatan zostałaby przyłapana na korzystaniu z telefonu, mogłoby być jeszcze gorzej. Za używanie telefonu w niedozwolony sposób podczas jazdy grozi mandat w wysokości 500 złotych, a także 12 punktów karnych.

