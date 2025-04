Barbara Kurdej-Szatan nagle przywołana w debacie prezydenckiej "Super Expressu"! Niezręczna sytuacja w studiu

Długo oczekiwana debata prezydencka "Super Expressu" rozpoczęła się w poniedziałek, 28 kwietnia, o godzinie 18.00. W studiu pojawiło się ż trzynastu kandydatów (wszyscy oficjalnie zarejestrowani) w wyborach prezydenckich 2025: Artur Bartoszewicz, Magdalena Biejat, Grzegorz Braun, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Maciej Maciak, Sławomir Mentzen, Karol Nawrocki, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski, Rafał Trzaskowski, Marek Woch i Adrian Zandberg. Debatę prowadzili Jan Złotorowicz i Jacek Prusinowski. W trakcie trwania politycznego starcia wagi ciężkiej emocje cały czas były ogromne. Bardzo ciekawie zrobiło się w momencie, gdy Krzysztof Stanowski przepytywał Rafała Trzaskowskiego. Przez właściciela Kanału Zero nagle przywołana została Barbara Kurdej-Szatan. Aktorka zasłynęła m.in. bardzo ostrym atakiem na funkcjonariuszy straży granicznej. Skąd nagle pojawił się wątek Barbary Kurdej-Szatan?

Rafał Trzaskowski najpierw musiał zmierzyć się z pytaniem dotyczącym migrantów i wojny hybrydowej na granicy polsko-białoruskiej. Temat ten bez wątpienia jest jednym z najważniejszych w kampanii prezydenckiej.

Doda idzie w politykę?! Rozgrzała ją debata prezydencka Super Expressu!

W 2015 roku mieliśmy do czynienia z prawdziwym kryzysem migracyjnym na Morzu Śródziemnym. I wtedy, co ja mówiłem jako minister ds. europejskich? Że trzeba na twardo utwardzić granice, mówiłem, że jeżeli będzie presja ze strony Ukrainy, to w tym momencie nie będziemy przyjmować żadnych innych uchodźców (...) Wiele lat później to się ziściło, w roku 2022, gdy rozpoczęła się wojna. Zostaliśmy zwolnieni, to zostało zapisane w unijnych dokumentach, z przyjmowania kogokolwiek innego. Wtedy zostaliśmy zwolnieni z innych obowiązków. Zaczęła się wojna hybrydowa, gdy Putin zaczął destabilizację Polski i Europy. Co robił Szefernaker i PiS? Zostawił dziurawą granicę, rozdawali wizy na prawo i lewo. W momencie, gdy myśmy chcieli uszczelnić system wizowy, to głosowali przeciw. Tylko nam się udało zabezpieczyć granicę