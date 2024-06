Barbara Sienkiewicz przed śmiercią zadbała o dzieci: "Gdybym umarła ona się nimi zaopiekuje"

To, co zrobił ksiądz na pogrzebie Janusza Rewińskiego, odbiera mowę! Żałobnicy stali jak wryci

Ostatnia wola Barbary Sienkiewicz

Barbara Sienkiewicz urodziła dzieci mając lat 60. Natychmiast została z tej przyczyny okrzyknięta "najstarszą matką w Polsce". Bliźnięta Ania i Piotruś mają teraz 9 lat i 7 czerwca 2024 roku pogrążyły się w żałobie. Ich mama odeszła na zawsze, ale przed śmiercią zadbała właśnie o dzieci.

W maju Barbara Sienkiewicz udzieliła obszernego wywiadu na temat dzieci, opieki nad nimi, swojego samopoczucia i przyszłości. To właśnie wtedy usłyszeliśmy poruszające słowa o testamencie aktorki.

Najpierw okazało się, że rodzina Sienkiewicz w razie czego jest gotowa pomóc. Aktorka potwierdziła ten fakt, ale wtedy na jaw wyszły szokujące informacje. Sienkiewicz podpisała z obcą osobą akt notarialny, z którego jasno wynika, kto zostanie prawnym opiekunem Ani i Piotrusia w razie śmierci artystki.

Nowicka dobrym duchem Sienkiewicz

- Tu jest zupełnie obca pani. Czy mogę podać nazwisko? - zapytała dziennikarkę "Super Expressu" Sienkiewicz. Uzyskawszy zgodę kontynuowała: - Pani marszałkini Nowicka, bardzo dziękuję, to jest wieloletnie wsparcie tej pani, do której zostałam przez panią skierowana. Serdecznie dziękuję, pani marszałkini.

Z tej wypowiedzi inne media wysnuły wniosek, że to właśnie pani Barbara Nowicka zaopiekuje się dziećmi w razie śmierci Sienkiewicz. Nic bardziej mylnego! Pani marszałkini była dobrym duchem, aniołem całej operacji. To właśnie Nowicka skontaktowała panią Barbarę z matką innych bliźniąt. Panie poznały się i zaufały sobie na tyle, że podpisały akt notarialny, z którego jasno wynika, że ta nieznana osoba teraz zastąpi mamę Piotrkowi i Ani. Sienkiewicz w naszym wywiadzie po prostu podziękowała marszałkini za to pośrednictwo i wsparcie.

Ostatnia wola Sienkiewicz

W tej samej rozmowie z "Super Expressem" Sienkiewicz wyznała, że istotnie ma już napisany testament. Jazda na szybkiej trasie do Łodzi przypomniała jej, jak kruche jest nasze życie. - Przed wyjazdem do Łodzi napisałam testament. Jechałam do Łodzi, prowadziłam samochód trasą szybkiego ruchu, obok mnie ludzie 140, 150... Owszem, przed wyjazdem do Łodzi napisałam testament i zostawiłam w domu - potwierdziła aktorka.

Dziś Barbary Sienkiewicz nie ma już śród nas. Może artystka po prostu przeczuwała własną śmierć i zrobiła absolutnie wszystko, aby jej dzieci nie zostały same na świecie?

- Teraz ludzie chyba zaczynają to rozumieć, że życie nie trwa wiecznie. Ktoś powiedział, że aktorzy, artyści mają jakiś inny dar przewidywania sytuacji do przodu. I że warto słuchać tego głosu - dodała Barbara Sienkiewicz.

