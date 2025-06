Barbara Wrzesińska została okrutnie oszukana. Jeremi Przybora kłamał, że nie ma żony. Miał jeden cel

Ukryta symbolika kreacji Małgorzaty Rozenek. To w tej sukni przyćmiła wszystkich gości na gali u Mensah i Brzoski

Jeremi Przybora miał w sobie "to coś", co sprawiało, że kobiety za nim szalały. Trzykrotnie się żenił, ale trzy żony nie były jego jedynymi kobietami. Romansował na potęgę. Jego pierwszą małżonką, w 1939 r., została Maria Burska, śpiewaczka, z którą doczekał się córki Marty. Małżeństwo zakończyło się skandalem po kilkunastu latach, kiedy kobieta dowiedziała się, że mąż od dawna ją zdradza. Przybora odszedł od partnerki, choć ta chorowała na raka, a gdy się rozwodzili, on wychowywał już syna z kolejną ukochaną.

Jeszcze w tym samym roku, gdy doszło do pierwszego rozwodu, Przybora ożenił się po raz drugi. Z Jadwigą Berens, dziennikarką radiową, wytrwał przez dekadę. Gdy się rozeszli, ich syn był nastolatkiem.

Kiedy Przybora sfinalizował drugi rozwód, natychmiast wziął trzeci ślub - ze scenografką Alicją Wirth. Byli ze sobą aż do jej śmierci. Ale ślubne partnerki to nie wszystkie miłości i miłostki artysty. Tych było wiele.

Kiedy Przybora poznał Wrzesińską...

Był rok 1959, Barbara Wrzesińska miała 21 lat. Była prześliczną młodą kobietą o ogromnych oczach, od których nie dało się uciec spojrzeniem. Dziewczyna została wyrzucona ze szkoły teatralnej, więc postanowił jej pomóc. Barbara dostała szansę, z której nie mogła nie skorzystać. Razem z 43-letnim poetą i kabareciarzem wystąpiła w "Wieczorze Starszych Panów". No i się zaczęło.

Jeremi zaczął zapraszać dużo młodszą od siebie kobietę do warszawskich lokali, a rozmowom nie było końca. Ale sielanka nie mogła trwać wiecznie. "Związek" rozpadł się, gdy Przybora, który przecież miał żonę, zdradził kochankę z kolejną kochanką. Była nią Maria Koterbska.

Wrzesińska została zdradzona, to był koniec? Nie do końca

Kiedy Barbara dowiedziała się o zdradzie, zaczęła unikać ukochanego. W końcu jednak doszło do konfrontacji, a Wrzesińska miała wybaczyć Przyborze jego karygodne zachowanie. Wkrótce jednak dowiedziała się o kolejnym kłamstwie - odkryła, że Jeremi wcale nie jest wdowcem, jak zakładała. Jego druga żona żyła, choć miała problemy ze zdrowiem psychicznym.

Choć Przyborę i Wrzesińską bardzo do siebie ciągnęło, rozstali się. Niedługo później Jeremi był już zakochany w kim innym. Jego serce "na dobre" skradła Agnieszka Osiecka. Ta relacja rozpadła się w 1965 r., zaledwie miesiąc po tym, jak zakochani postanowili ze sobą zamieszkać. Artysta miał więc trzy żony, dwoje dzieci i mnóstwo, mnóstwo kochanek.

Co ciekawe, syn Przybory z drugiego małżeństwa ożenił się z córką trzeciej żony Jeremiego, Agaty Wirth.

