Barbara Wrzesińska nie zdała matury. Miała tylko 16 lat! Szybko okazało się, że to nie był jej największy problem

Barbara Wrzesińska w styczniu 2025 r. skończyła 87 lat! To piękny wiek. Aktorka wciąż jest aktywna i, choć już nie gra, to nadal od czasu do czasu pokazuje się publicznie. Niedawno opowiedziała o swoim pierwszym życiowym dramacie - niezdanej maturze! Niestety młodziutka Basia szybko przekonała się, że egzamin, który "nie poszedł", to nie był jej jedyny problem. Te miały się dopiero zacząć.