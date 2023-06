Andrzej Seweryn ma powody do radości. Syn poszedł jego śladami. Robi zawrotną karierę międzynarodową!

„Barbie” już niedługo w kinach. Ryan Gosling zmaga się przez to z krytyką!

Barbie to kultowe lalki dla dzieci od kilkudziesięciu lat. Wiele osób z obecnego pokolenia Z odnosi się do tego tematu z ogromnym sentymentem. Było to widać po ogłoszeniu obsady filmu „Barbie”. Fanom nie spodobał się dobór aktorów, np. Margot Robbie jako Barbie (zbyt mało cukierkowa) oraz Ryana Goslinga jako Kena (zbyt stary na postać).

Ostatnio opublikowano zwiastun filmu "Barbie". Internauci od razu ruszyli „do boju”.

Ostatnio opublikowano zwiastun filmu "Barbie". Internauci od razu ruszyli „do boju".

Od kilku dni trwa krytyka Ryana Goslinga jako Kena. W końcu sam aktor nie wytrzymał i odniósł się do całej sytuacji

- Nagle jest tak, że przez cały ten czas troszczyliście się o Kena. Nie, nie. Nigdy tego nie robiliście. Nigdy Was to nie obchodziło. Barbie nigdy nie była z Kenem. O to chodzi. Gdybyście kiedykolwiek naprawdę troszczyli się o Kena, wiedzielibyście, że nikogo nie obchodzi Ken. Więc Wasza hipokryzja została ujawniona. Dlatego jego historia musi zostać opowiedziana – powiedział w amerykańskich mediach Ryan Gosling.

Premiera filmu o „Barbie” będzie 21 lipca 2023 roku.