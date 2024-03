Szok w "Tańcu z gwiazdami"! Roxie wygrała, ale odpadła największa gwiazda! Nie do wiary!

Występ Natana od pierwszych dźwięków wyraźnie zaintrygował wszystkich trenerów. Jego głęboki głos brzmiał w rytmicznej, wręcz marszowej, piosence Alessandry "Queen of Kings" (reprezentantka Norwegii na konkursie Eurowizji w 2023) znakomicie. Już na początku piosenki swój guzik wcisnęła Cleo. Pozostali trenerzy żywo reagowali w trakcie trwania utworu, ale nie zmieniali pozycji foteli. Blondwłosa jurorka już myślała, że nie będzie musiała się wysilać i zdobędzie super zawodnika do swojej drużyny bez walki. Jednak w ostatnich sekundach brzmienia piosenki odwróciła się również Natasza Urbańska. Tomson i Baron zrezygnowali z walki o utalentowanego chłopaka, ale z pewnością będą mu kibicować.

Natasza Urbańska wycisza jurorów. Baron dosadnie komentuje

Teraz to Natan miał wybór, a trenerki stoczyły niezłą przepychankę o niego. Obiecywały mu znakomity repertuar i możliwość rozwoju. Cleo trajkotała jak najęta, swoje trzy grosze dokładali Thomson i Baron, choć nie odwrócili fotela. Zaoponowało spore zamieszanie, jedni mówili przez drugich. W końcu Natasza nie mogąc się przebić, wyciągnęła zza pleców pilota i "wyciszyła" towarzystwo. Ale tylko na chwilę. Wtedy Aleksander Baron z uśmiechem, ale dosadnie, skomentował cale zajście: - Takiego cyrku to tu jeszcze nie było - stwierdził muzyk Afromental. Po czym poprosił utalentowanego chłopca o szybki wybór i zakończenie całej sprawy. Natan przyznał, że chciałby pójść do obu drużyn, ale ostatecznie wybrał team Nataszy.

