Beata Kozidrak w "Tańcu z Gwiazdami"! To nie są żarty! Nie trzeba długo czekać

Każda edycja "Tańca z gwiazdami" jest wyjątkowa i niepowtarzalna. W tej, 17,. odsłonie show widzowie mają szansę obserwować rozkwit prawdziwej miłości, taneczne popisy komedianta i fikołwki w wykonaniu ponad 70-letniej gwiazdy "Klanu". W niedzielę, 5. października Polsat wyjmie kolejnego "asa z rękawa". W odcinku pojawi się Beata Kozidrak i nie zniknie po 3. minutach. Legendarna piosenkarka wystąpi aż w dwóch rolach!

Beata Kozidrak w "Tańcu z Gwiazdami"

17. edycja "Tańca z Gwiazdami świętuje 20-lecie i 30. edycję w Polsce. Z tej okazji produkcja Polsatu przygotowała mnóstwo niespodzianek. Ale show z udziałem samej Beaty Kozidrak nikt się nie spodziewał.

Beata Kozidrak wróciła na scenę po długiej i ciężkiej chorobie. Wokalistka trafiła nagle do szpitala jesienią 2024 roku, jej trasa koncertowa została odwołana, a ona zupełnie zniknęła z życia publicznego. Fani modlili się o swoją idolkę, śpiewali i nagrywali dla niej "Białą armię", aż wreszcie udało się. Legenda Bajmu wróciła i to, jak widać, z nowymi siłami! Zobacz koniecznie: Beata Kozidrak zdradza prawdę o walce z chorobą. Była na tamtym świecie!

Kozidrak zastąpi Kasprzyk!

W najbliższą niedzielę, 5 października 2025 r. w jury "Tańca z Gwiazdami", obok Rafała Maseraka, Tomasza Wygody i Iwony Pavlović zasiądzie właśnie Beata Kozidrak! Podobno jej oceny boi się sama Agnieszka Kaczorowska, ale ona tak czy inaczej znajdzie pocieszenie w ramionach swojego partnera, Marcina Rogacewicza.

W tym samym, 4. odcinku 17. edycji tanecznego show Polsatu zobaczymy i usłyszymy także "Beata Night". Gwiazdy zatańczą do hitów Beaty i Bajmu. Jak by tego było mało, liderka Bajmu po raz pierwszy w telewizji, na żywo wykona swój premierowy utwór z zespołem Kamp.

Kozidrak zatańczy w kolejnej edycji Tzg?

Beata Kozidrak zasiądzie w jury TzG zamiast Ewy Kasprzyk. Gwiazda kina zniknie jednak tylko na ten jeden odcinek, po którym wróci na swoje miejsce.

Moi kochani, czy ja będę tańczyć w tym słynnym programie "Taniec z gwiazdami"? Otóż tym razem nie, ale zatańczą inni. Zatańczą do moich najsłynniejszych przebojów, dołączę też do jury i to będzie moje niesamowite, wyjątkowe przeżycie. Do zobaczenia w 'Tańcu z gwiazdami'"

- zapowiedziała Kozidrak.

