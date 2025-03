Beata Tadla wystąpi w serialu! Dziennikarka nieźle namiesza

Beata Tadla to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci Telewizji Polskiej. Na co dzień prowadzi "Pytanie na śniadanie", gdzie współpracuje z Robertem El Gendy. Teraz jednak zobaczymy ją w zupełnie innej odsłonie. Tadla pojawi się w jednym z najchętniej oglądanych seriali komediowych ostatnich tygodni – "Pan Mama". Jej bohaterka wprowadzi do fabuły spore zamieszanie!