Beata z "Klanu" beszta Filipa Chajzera! Zaczęło się od Karola Nawrockiego, a potem... szkoda gadać

Filip Chajzer życzył powodzenia Karolowi Nawrockiemu i dopadł go hejt

Filip Chajzer w ostatnich tygodniach zaskoczył swoją polityczną aktywnością. Po wyborach prezydenckich 2025 stwierdził, że Karol Nawrocki "jest super". Celebryta zdawał sobie sprawę z tego, że po tych słowach dopadnie go hejt. Uznał, że mimo wszystko warto wyrazić poparcie dla zwycięzcy wyborów prezydenckich. Potem w sieci pojawiło się zdjęcie Filipa Chajzera z Danielem Nawrockim, synem głowy państwa. W dniu zaprzysiężenia nowego prezydenta były gwiazdor TVN nie krył swojego entuzjazmu.

W galerii pod artykułem prezentujemy, jak przez lata zmieniała się Beata z "Klanu". Niedawno Dorota Naruszewicz pokazała się bez majtek w jeziorze

Niech Bóg błogosławi Polsce! Niech żyje Polska! Powodzenia, panie prezydencie

- napisał na Instagramie Filip Chajzer. Jak można się spodziewać, nie wszystkim te słowa przypadły do gusty. Skala hejtu jednak przeraziła celebrytę.

Jestem człowiekiem, mam uczucia, jakąś tam wrażliwość. Życie mnie parę razy przeorało. Zawsze wstawałem, wstanę i teraz. Tylko ludzie – opamiętajcie się! Piszecie te świństwa do żywego człowieka. (...) Mam swoje marzenia, za sobą wielkie sukcesy i wielkie porażki. Walczę o piękne chwile, bo po co innego żyć? Przecież nie dla złych emocji

- pisał Chajzer.

Beata z "Klanu" beszta Filipa Chajzera. "Zachowuje się pan jak dzidziuś"

Prezenter podkreślił też, że nie napisał "nic negatywnego". - Pozytywna myśl do człowieka, na którego głosowałem. Do czego mam prawo. Tak jak wy mieliście prawo mieć swojego kandydata. Jest mi szczerze cholernie przykro, czytając to - dodał dziennikarz. W internetową awanturę niespodziewanie wmieszała się Beata z 'Klanu", która zbeształa Filipa Chajzera.

Gwiazda "Barw szczęścia" czyta w kościele na mszy za Karola Nawrockiego! Mówią, że to "aktorka Rydzyka"

Niech pan się nie rozczula tak nad sobą. Zachowuje się pan jak dzidziuś. Nie spadł pan z księżyca, żyje w mediach i doskonale pan wie, co robi i po co i jaki tego będzie efekt. Gra pan dziś na tle z nowym prezydentem, bo to się opłaci przedsiębiorcy. Ok, pana sprawa. Ale to paskudnie śliska postawa. I paskudnie śliskie jest to, jak manipuluje pan teraz i wciska kit ludziom o zaskoczeniu, smutku o niespodziewanym hejcie… Błagam, to żenujące

- ostro oceniła Dorota Naruszewicz. W odpowiedzi prezenter... podziękował jej "za miłe wspomnienia lat 90.(najpewniej chodziło mu o rolę Beaty w "Klanie") i zdradził, że zawsze lubił Dorotę Naruszewicz jako aktorkę.

Serdecznie pozdrawiam mimo różnicy w poglądach i pani przykrych słowach w moim kierunku. (...) Możemy się różnić w poglądach, ale zawsze się szanujmy

- zaapelował Filip Chajzer.

Dorota Naruszewicz teraz i 20 lat temu. Ale zmiana!

Sonda Lubisz Filipa Chajzera? Tak Nie