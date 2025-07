Filip Chajzer rozwija kebabowe imperium

Poprzedni rok nie był łaskawy dla Filipa Chajzera (40l.). Po aferze związanej z jego organizacją, wdał się w kilka medialnych konfliktów. Niektóre z jego działań i wypowiedzi zadziwiały nawet najwierniejszych fanów gwiazdora. Wcześniej przez lata był jednym z ulubieńców widzów. Jednak kilka jego decyzji oraz nieprzemyślane wypowiedzi sprawiły, że dzisiaj wiele osób doradzało mu przerwę od show-biznesu.

Filip Chajzer na zmianę to znikał, to wracał do internetowej działalności. Obecnie skupia się na nowych projektach i wprowadził w swoim życiu kilka poważnych zmian. Były gwiazdor TVN-u porzucił życie w stolicy na rzecz Krakowa, a pewien czas temu na nowo odkrył Boga. Ciągle rozwija również swoje kebabowe imperium. Budki z jego fast foodem można znaleźć w Warszawie, Łodzi, Krakowie, a od niedawna również we Władysławowie.

Filip Chajzer i Daniel Nawrocki: Początek nowej przyjaźni?

W tej ostatniej lokalizacji odwiedził go niedawno Daniel Nawrocki (21 l.). Syn prezydenta elekta miał okazję spróbować mięsnej buły i zrobić sobie zdjęcie z gwiazdorem.

Łączy nas gust do Kebap i coś jeszcze. Mój ojciec mówił - "idź na całość". Jego ojciec poszedł na całość, a moja cała radość to kolejny zadowolony gość - napisał na Instagramie Filip Chajzer.

Jednak w ich spotkaniu chodziło o coś więcej niż tylko degustację kebaba. Syn Karola Nawrockiego w swoim instagramowym wpisie zdradził, że "nie tylko o kebaba chodziło". W komentarzach internauci zastanawiają się o co może chodzić. Niektórzy uważają, że panowie być może planują wspólną kampanię społeczną. "Mam nadzieje, że coś odlotowego razem wymyślicie" - napisał jeden z internautów.

Filip Chajzer po wyborach prezydenckich nie krył swojej radości z wygranej Nawrockiego. Chociaż do samych wyborów nie opowiadał się za żadnym z kandydatów, to kilka tygodni później na jego profilu pojawiło się zdjęcie Karola Nawrockiego, opatrzone komentarzem dotyczącym jego wyboru na urząd prezydenta.

Wiem, że wyleje się na mnie hejt. Trudno. Uważam, że nasz nowy prezydent jest super. Gratuluję i kibicuję! - napisał na Instagramie.

