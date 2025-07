Filip Chajzer nie widuje syna, oskarża byłą partnerkę. "Nie mogę z nim pojechać na wakacje". Lata temu stracił dziecko w wypadku

W maju na instagramowym profilu Chajzera pojawiło się zdjęcie z budowy. Filip pokazał też synka siedzącego na betonowej podłodze i napisał:

Patrząc na roześmianego Chajzera i fotkę z budowy, można było wywnioskować, że gwiazdor ma stały kontakt z synem, skoro robi mu duży, piękny pokój w nowym lokum. Teraz Filip zdradził, że ma problem z ekspartnerką i nie widuje własnego dziecka!

Filip Chajzer, którego widzowie dobrze pamiętają z telewizji, teraz skupia się na innej działalności. Prowadzi własny kebabowy biznes i rozwija się w mediach społecznościowych. O swoim życiu prywatnym pisze i mówi niewiele. Tak było do niedawna. Ostatnio jednak poskarżył się na swoją eks, która, jak twierdzi były dziennikarz, ma mu utrudniać kontakty z synem.

I dodał:

Staram się być najlepszym ojcem na świecie. Świecie moim i Aleksa. Mama dziecka uważa jednak, że jej nowy partner i odcięcie mnie to lepsze rozwiązanie dla mojego syna. To z nimi moje dziecko spędza wakacje, kiedy ja po raz drugi w życiu przeżywam koszmar straty dziecka. Mama Aleksa nie zgadza się nawet na kilka dni wakacji ojca z synem. Niech polski niezawisły sąd i Pan Bóg mają nas z Aleksandrem w opiece. Patrzę na karty piłkarskie na biurku w moim mieszkaniu. Na koszulkę, którą razem kupowaliśmy naszego ostatniego dnia. Wisi na krześle. Jest pustka i cisza. Czuję dokładnie to samo, co 10 lat temu - pisał Chajzer, porównując brak kontaktu z drugim synem do ostatecznej straty pierwszego, który zginął w wypadku samochodowym.

Pierwszy syn Filipa Chajzera, Maksymilian, zginął w wypadku samochodowym w lipcu 2015 roku. Maks, który miał wtedy 9 lat, podróżował z dziadkiem, gdy ich samochód zjechał na pobocze i uderzył w ciężarówkę. Dziadek, ojciec mamy chłopca, prowadził samochód i został oskarżony o spowodowanie wypadku.

Filip Chajzer wielokrotnie wspominał o tragedii i bólu po stracie. Wskazywał, że śmierć dziecka jest czymś, czego nie da się racjonalnie wytłumaczyć. W mediach pojawiały się również doniesienia o myślach samobójczych Chajzera po utracie syna.

Tych historii nie sposób przyrównywać, ale Chajzer znów czuje, że traci dziecko:

Do 1 czerwca byliśmy z moim synem best team ever. Dalej jesteśmy, ale możemy głównie jedynie wspominać nasze wspaniałe chwile. Chyba było nam za dobrze. Chyba to komuś przestało się podobać. Zaczęło się od wakacji z nowym partnerem. Absolutny zakaz spędzania czasu dla mnie i syna. Papiery do sądu oczerniające mnie jako ojca. Czekam na rozprawę. Niech Bóg i sprawiedliwy sąd mają nas w opiece. Codziennie w kościele się o to modlę. Nie oceniam. Ale dokładnie 10 lat temu, 16 lipca straciłem syna w wypadku. Ktoś, kto to robi, wie, jak trudny to dla mnie czas. Wie, jak uderzyć, żeby bolało najbardziej.