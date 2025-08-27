Beata z "Klanu" znów szokuje. Pikantne sceny w samochodzie! Nie do wiary, że Dorota Naruszewicz ma 54 lata

Beata z "Klanu" nie stroni od odważnych fotek. 54-letnia Dorota Naruszewicz wygląda olśniewająco

Dorota Naruszewicz co prawda od dawna nie gra już w serialu "Klan", to i tak większość widzów kojarzy ją z legendarną rolą Beaty. Aktora w telenoweli o rodzinie Lubiczów występowała od samego początku, czyli od 1997 roku i była jedną z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych postaci w "Klanie". Niespodziewanie Dorota Naruszewicz w 2011 roku odeszła z telenoweli TVP. Rolę Beaty przejęła Magdalena Wójcik. Mimo upływu lat dla wielu fanów serialu jednak to Dorota Naruszewicz jest "prawdziwą" Beatą z "Klanu". Aktorka cały czas spotyka się z dowodami sympatii na ulicy. W ostatnich latach o gwieździe głośno jednak było przede wszystkim z powodu odważnych fotek, które można było oglądać w sieci. Kiedyś na Instagramie pojawiły się tak gorące zdjęcia, że fani do dziś zastanawiają się nad tym, czy Beata z "Klanu" miała na sobie majtki. Niedawno z kolei Dorota Naruszewicz poszła na całość i w jeziorze zaprezentowała swoje gołe pośladki. Fotkę skomentowała wówczas nawet Barbara Bursztynowicz, czyli serialowa mama Beaty w "Klanu".

Ojej! Dorotko brawo! Padłam z wrażenia! Fantastycznie!!!!

- napisała aktorka. Jej serialowa córka w wieku 54 lat wygląda olśniewająco. Wiele osób nie może uwierzyć w to, że Dorota Naruszewicz ma tyle lat. Teraz w sieci pojawiły się kolejne ujęcia z wiecznie młodą Beatą z "Klanu".

Beata z "Klanu" przebiera się w samochodzie. Pikantne nagranie

Była gwiazda z "Klanu" pokazała krótki filmik na Instagramie. Na uwagę zwraca przede wszystkim końcówka nagrania. Widać wówczas, jak Dorota Naruszewicz przebiera się w samochodzie, co nadaje filmikowi dużej dozy pikanterii. Słynna Beata z "Klanu" nazwała nagranie "wesołą pocztówką z weekendu". Użytkownicy Instagrama byli zachwyceni taką pocztówka.

Fiu fiu, jaka modeleczka; Bosko, piękna kobieta; Piękna kobieta, a te oczy niesamowite; Ale czad, Piękna

- pisali w komentarzach.

W galerii prezentujemy, jak przez lata zmieniała się Dorota Naruszewicz, czyli Beata z "Klanu"

