Będziecie w szoku, jakie wykształcenie ma Piotr Kraśko! Nic wspólnego z dziennikarstwem! Mało kto dziś decyduje się na ten kierunek studiów

Musicie to zobaczyć!

Anna Dereszowska zalała się łzami mówiąc o macosze. To niesamowite, jak silna więź je łączyła

Antek Królikowski usłyszał zarzut za niepłacenie alimentów. Teraz mówi, że to "prowokacja". Ktoś chce mu zaszkodzić?

Co się stało?

Piotr Kraśko to ikona polskiego dziennikarstwa informacyjnego. W swojej karierze relacjonował najważniejsze wydarzenia w kraju i na świecie. Choć swoją przygodą z dziennikarstwem i telewizją zaczął już jako dziecko, występując w programie "5-10-15", to później zdecydował się wybrać bardzo oryginalną ścieżkę swojej kariery. Dziś, mało kto już decyduje się na ten kierunek studiów. Zobaczcie, co studiował popularny dziennikarz!

Szokujące wykształcenie Piotra Kraśki. To wcale nie było nie dziennikarstwo!

Piotr Kraśko swoją przygodę z prawdziwą telewizją i prezentowaniem rozpoczął w Telewizji Polskiej. Wygrał bowiem konkurs na spikerów. Od tamtego czasu stale rozwijał się i stawał się ikoną telewizji. Był korespondentem w Stanach Zjednoczonych, a także relacjonował wydarzenia z pielgrzymek Jana Pawła II. Relacjonował również tragiczne wydarzenie z kwietnia 2010 roku ze Smoleńska. Teraz po długiej przerwie powrócił do wielkiej telewizji i możemy oglądać go w TVN i TVN 24, gdzie prowadzi "Fakty" i "Fakty po Faktach". Mało jednak kto wie, że Piotr Kraśko nie skończył wcale dziennikarstwa. Ukończył studia na Wydziale Wiedzy o Teatrze na Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.

Zobacz poniższą galerię: Tak wyglądał Piotr Kraśko

Halina Kowalska ma długi. Komornik puka do jej drzwi w Skolimowie: Błagam o pomoc Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.