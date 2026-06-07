Bogdan Olewicz uhonorowany przez ministrę kultury. "To był wieczór marzeń" na festiwalu w Opolu

Wyjątkowy wieczór w Opolu

Koncert poświęcony Bogdanowi Olewiczowi był jednym z najbardziej wzruszających punktów tegorocznego festiwalu. Na scenę amfiteatru wróciły jego największe przeboje, a publiczność długo nagradzała tekściarza owacjami. Sam bohater wieczoru nie krył emocji.

To był wieczór marzeń. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w organizację dzisiejszego koncertu. Dziękuję wam wszystkim, że spędziliście ten czarowny wieczór ze mną

- przyznał ze sceny Bogdan Olewicz.

Słowa uznania popłynęły także ze strony organizatorów. Dyrektor generalny TVP Tomasz Sygut zwrócił się do tekściarza wyjątkowo osobiście.

Panie Bogdanie, drogi mistrzu, kochamy pana Pana teksty ukształtowały nie tylko historię polskiej muzyki, one ukształtowały życie kilku pokoleń. Były też drogą do wolności. Możemy się tylko nisko pokłonić i podziękować

- powiedział ze sceny dyrektor TVP.

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Medal Gloria Artis z rąk ministry kultury

Po zakończeniu koncertu ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska wręczyła Bogdanowi Olewiczowi Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" - jedno z najważniejszych odznaczeń przyznawanych w Polsce osobom szczególnie zasłużonym dla kultury.

Dziękuję za te wszystkie teksty, które pan dla nas napisał. One pozostaną z nami na zawsze

- powiedziała ministra.

To kolejne tej rangi wyróżnienie w dorobku tekściarza. W 2013 roku Olewicz otrzymał już Brązowy Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Tego samego wieczoru medale odebrały również Krystyna Prońko oraz Renata Przemyk.

Bogdan Olewicz - filar polskiej muzyki rozrywkowej

Bogdan Olewicz jest tekściarzem i producentem, absolwent handlu zagranicznego SGPiS, który napisał ponad 400 piosenek. Przed laty był kluczowym filarem sukcesu zespołu Perfect, tworząc wspólnie z Grzegorzem Markowskim i Zbigniewem Hołdysem.

Jego pióro stało także za przebojami wykonawców takich jak Lady Pank, Anna Jantar, Maryla Rodowicz czy Urszula. Wśród najbardziej znanych tekstów Olewicza znajdują się m.in.:

Perfect — "Autobiografia"

Perfect — "Nie płacz Ewka"

Perfect — "Chcemy być sobą"

Perfect — "Niewiele ci mogę dać"

Perfect — "Kołysanka dla nieznajomej"

Perfect — "Objazdowe nieme kino"

Urszula — "Malinowy król"

Urszula — "Rysa na szkle"

Krystyna Prońko — "Ale Aleja Róż"

Anna Jantar — "Spocząć"

Wcześniejsze odznaczenia i nagrody

Medal odebrany w Opolu to niejedyne wyróżnienie w dorobku Olewicza. Już wcześniej jego pracę doceniano zarówno odznaczeniami państwowymi, jak i nagrodami środowiska twórców. W 2013 roku tekściarz otrzymał Brązowy Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", a jego wieloletnią współpracę ze Związkiem Autorów i Kompozytorów Scenicznych uhonorowano Medalem ZAiKS-u (1998), Medalem oraz Odznaką honorową z okazji 90-lecia stowarzyszenia (2009), a także specjalnymi nagrodami przyznanymi w 2017 i 2020 roku. W jubileuszowym 2018 roku Olewicz znalazł się również wśród laureatów Nagrody 100-lecia ZAiKS-u.

Festiwalowy wieczór w Opolu pokazał, że twórczość Olewicza wciąż żyje - w pamięci publiczności i na ustach kolejnych pokoleń, które wychowały się na jego tekstach.

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Agnieszka Woźniak Starak Festiwal Opole 2026