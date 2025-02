Boska Natasza Urbańska tarza się w piasku. Pokazała kilka fotek, zrobiło się gorąco

Afera po półfinale "The Voice Senior". Andrzej Piaseczny pod ostrzałem w sieci

To musiało boleć

Zenek Martyniuk ma 6-letnią wnuczkę! Już planuje urodzinową imprezę. Wszystko zdradził. A co z Danielem?

Autor:

Natasza Urbańska w sieci zapowiedziała nowy utwór "Deep Six" (będzie miał premierę już 13 lutego), ale na jej instagramowym profilu nie brakuje i odniesień do życia prywatnego. Obok zdjęć promujących piosenkę, które zresztą bardzo przypadły do gustu fanom artystki, pojawiły się fotki w bikini!

Na te zdjęcia osoby śledzące profil Urbańskiej zawsze czekają!

Zobacz także: Natasza Urbańska daje popis tanecznych umiejętności. Wskoczyła na krzesło i się zadziało

Natasza Urbańska w bikini na piasku

Na instagramowym koncie gwiazdy opublikowano kilka zdjęć, do których piękna 47-latka pozowała ubrana tylko w brązowe bikini w głębokim, czekoladowym odcieniu. Była bez makijażu i wszędzie miała piach!

Oblepiał jej ciało, był we włosach. Ujęcia z plaży, na której tarzała się Urbańska, narobiły zamieszania! Wielbiciele piosenkarki nie mogli się napatrzeć na swoją ulubienicę.

Zobacz także: Radosna nowina w rodzinie Janusza Józefowicza. Posypały się gratulacje!

Choć trudno w to uwierzyć ta smukła piękność to mama nastolatki. Urbańska w związku z Januszem Józefowiczem doczekała się córki, która w grudniu zeszłego roku skończyła 16 lat. Jeszcze moment i Kalina będzie dorosła - z mamą będą prezentować się niczym siostry i nie będzie w tym stwierdzeniu żadnej przesady.

Zobacz także: Tak harują w USA wielkie gwiazdy. Wyjechały za chlebem

Co na to internauci? Posypały się komplementy

Zmysłowe plażowe zdjęcia nie mogły zostać niezauważone i nieskomentowane przez fanów Nataszy Urbańskiej. Internauci szybko dali wyraz emocjom.

"Świetna forma! Super wyglądasz", "Twoja uroda jest zjawiskowa", "Cudownie wyglądasz kochana! Promieniejesz!", "Piękno w czystej postaci", "Cudna, świetne ciało jak i bikini, przepiękna!", "Ale śliczna" - pisali wielbiciele talentu oraz urody Nataszy Urbańskiej.

Wcale im się nie dziwimy!

Zobacz także: Przerażające wieści na temat Nataszy Urbańskiej. Tego chyba nikt się nie spodziewał

Zobacz więcej zdjęć. Natasza Urbańska cała w piachu. 47-letnia gwiazda odsłoniła sporo ciała

Natasza Urbańska wystąpiła z chorym gardłem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.