Radosna nowina w rodzinie Janusza Józefowicza. Posypały się gratulacje!

Janusz Józefowicz i Natasza Urbańska: Ich związek wzbudzał kontrowersje

Janusz Józefowicz i Natasza Urbańska tworzą zgrany związek już od ponad 20 lat. Ich relacja od samego początku wzbudzała spore kontrowersje. Parę dzieli spora różnica wieku, bo aż 18 lat. Gdy spotkali się po raz pierwszy, Natasza miała zaledwie 13 lat i brała udział w castingu do musicalu "Metro". Do zespołu Teatru Buffo dostała się cztery lata później.

Początkowo łączyły ich tylko relacje zawodowe. Jednak w wywiadach aktorka wspominała, że dla niej była to miłość od pierwszego wejrzenia. Problemem była nie tylko spora różnica wieku, ale również fakt, że Józefowicz był już w związku małżeńskim. Mówi się, że to właśnie uczucie do młodszej artystki miało wpływ na ostateczny rozpad jego dotychczasowego małżeństwa.

Janusz Józefowicz szykuje się do roli dziadka

Pierwszą żonę, Danutę, Józefowicz poślubił w wieku zaledwie 22 lat. Poznali się w TVP, a konkretnie w telewizyjnym studiu Taneczno-Wokalnym. Gdy urodziła im się córka - Kamila, Danuta zrezygnowała na jakiś czas z kariery, by zajmować się dzieckiem. W marcu 1993 roku na świat przyszedł syn, Jakub.

Dzisiaj tworzą patchworkową rodzinę. Janusz Józefowicz i Natasza Urbańska pobrali się w 2008 roku, a pod koniec roku na świat przyszła ich córka, Kalina. Teraz rodzina Józefowicza szykuje się na powitanie kolejnego członka. W 2021 roku córka reżysera urodziła syna. Teraz do roli ojca szykuje się Jakub Józefowicz. Partnerka młodego aktora, Julia Mikrut, pochwaliła się w mediach społecznościowych zdjęciem zaokrąglonego brzuszka. Pod postem zaroiło się od gratulacji.

Z kolei w rozmowie z portalem TVN.pl, Janusz Józefowicz nie krył swojej radości:

Przyzwyczajam się powoli do roli dziadka, mam już jednego wnuka. To radosna nowina. Wszyscy się bardzo cieszymy - powiedział.

