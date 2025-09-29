Bożena Dykiel nad morzem dogadza sobie z kieliszkiem. Rybka lubi pływać. Zdjęcia paparazzi

Bożena Dykiel rozgrzewa się w zimnej Gdyni

Do Gdyni pani Bożena Dykiel przyjechała z mężem, również aktorem - Ryszardem Kirejczykiem (81 l.). Oboje są kinomanami, więc starają się nie przepuścić żadnego z pokazów filmowych podczas festiwalu. Starają się jednak znaleźć czas na spacer i oczywiście rybkę, która nad morzem smakuje najlepiej. Zasiadając w jednej ze swoich ulubionych knajpek aktorka zdecydowała się zamówić kieliszek wody ognistej. A później kolejny.

Wtedy przyszedł czas na intensywne komentowanie filmów, które udało jej się już zobaczyć. Aktorka gestykulowała i ekscytowała się. W końcu Bożena Dykiel to kobieta żywioł, której życiowej energii może pozazdrościć niejedna dużo młodsza osoba.

Po biesiadzie w restauracji ruszyła z mężem przed siebie. Dykiel i Kirejczyk są małżeństwem już niemal od 50 lat. I, jak widać, nadal są nierozłączni.

Sekret urody Bożeny Dykiel. Wygląda tak młodo dzięki... wódce?!

Jakiś czas temu aktorka opowiedziała, że jednym z sekretów jej urody jest właśnie wódka. Ale nie jej picie, lecz wcieranie w skórę głowy!

Liście pokrzywy zalać 1/2 litra wódki, wlać do ciemnej butelki, postawić w kuchni, codziennie wstrząsnąć. Po 10 dniach mamy gotową miksturę do wcierania w skórę głowy. Włosy po takiej miesięcznej kuracji są mocne i zdrowe. Przy okazji wykonuję masaż głowy, gdzie mamy różne meridiany, których masowanie korzystanie wpływa na pamięć, ciśnienie, serce

- napisała w magazynie "Kobieta i życie". A to nie jedyny jej sekret.

Nie usnę, jeśli nie pomasuję twarzy. Masuję i uciskam milimetr po milimetrze: skronie, czoło, nad brwiami, pod brwiami, wokół nosa, ust, brodę. Całą twarz uciskam mocno, szczypię, a potem silnie rozciągam w stronę włosów. Twarz też ma mięśnie, a jeśli nie są używane, wiotczeją i twarz opada

Efekty widać gołym okiem, bo Bożena Dykiel wygląda świetnie.

