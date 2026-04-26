Brytyjska policja reaguje na śmierć Klaudii Zakrzewskiej. Zarzuty zostaną rozszerzone o morderstwo

Nie żyje Klaudia Zakrzewska. Influencerka miała zaledwie 32 lata

Kilka dni temu w polskich i brytyjskich mediach pojawiły się doniesienia o tragicznym wypadku, do którego doszło w londyńskim Soho pod jednym z klubów. W grupę pieszych z impetem wjechał samochód osobowy. Trzy osoby zostały ranne - dwie kobiety oraz 58-letni mężczyzna. Klaudia Zakrzewska, influencerka z branży beauty, z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala. 32-latka działała w sieci pod pseudonimem Klaudiaglam.

Przez niemal tydzień lekarze walczyli o życie Zakrzewskiej. Mama influencerki jeszcze niedawno prosiła modlitwę za córkę. Wyznała przy tym, że jest stan jest bardzo ciężki. Niestety, obrażenia były zbyt rozległe i w sobotni wieczór przekazano wiadomość o śmierci Klaudii Zakrzewskiej. Kondolencje bliskim zmarłej przekazali przedstawiciele brytyjskiej policji.

Chcielibyśmy przekazać nasze najgłębsze wyrazy współczucia rodzinie i przyjaciołom Klaudii w obliczu tej tragicznej wiadomości. Nasze myśli są również ze wszystkimi osobami dotkniętymi tym zdarzeniem - powiedziała główna inspektor Alison Foxwell.

Do tragedii doszło 19 kwietnia około godziny 4:30 nad ranem. Jak udało się ustalić śledczym, za kierownicą samochodu, który wjechał w grupę znajdującą się przed klubem była Gabrielle Carrington, finalistka programu "X Factor".

Gwiazda "X Factor" usłyszała zarzut morderstwa

Świadkowie zdarzenia twierdzili, że wcześniej doszło do kłótni między Carrington a Zakrzewską, która przerodziła się w szarpaninę. Powodem sporu miał być mężczyzna. Na nagraniach z miejskiego monitoringu widać, jak finalistka "X Factor" wsiada do swojego czarnego Mercedesa i z impetem wjeżdża w rywalkę.

Na miejscu szybko pojawiły się służby, a policjanci zatrzymali sprawczynię wypadku. Postawiono jej poważne zarzuty, w tym usiłowanie zabójstwa, niebezpiecznej jazdy pod wpływem alkoholu czy spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Jak informuje "New York Post", po śmierci Klaudii Zakrzewskiej prokuratura zaostrzyła zarzuty. Gabrielle Carrington ma teraz odpowiadać nie tylko za usiłowanie zabójstwa, ale również za morderstwo.

