BTS wystąpią w Polsce?! Mamy pierwsze informacje

Za realizację przedsięwzięcia odpowiada agencja Tower Group Communication (TGC) – firma znana z organizacji prestiżowych projektów artystycznych, eventowych i medialnych. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, rozmowy z managementem zespołu są już na etapie finalizacji.

Dla TGC byłoby to pierwsze tak duże przedsięwzięcie z udziałem koreańskiego przemysłu muzycznego, co mogłoby otworzyć nowy rozdział we współpracy między polskimi i azjatyckimi organizatorami wydarzeń.

Polskie akcenty: projektant i gwiazda w roli supportu

Jak ustalono, w projekt ma być zaangażowany uznany polski projektant, który na co dzień tworzy kreacje dla rodzimych gwiazd estrady. To właśnie on ma przygotować dedykowane kostiumy sceniczne dla członków BTS.

Podczas wydarzenia planowany jest również występ popularnej polskiej gwiazdy, która ma pojawić się na scenie w roli supportu przed koncertem koreańskiego zespołu. Nazwiska projektanta i artysty mają zostać ujawnione w najbliższych tygodniach.

BTS – fenomen, który podbił świat

BTS to siedmioosobowa formacja z Korei Południowej, uznawana za jedno z najważniejszych zjawisk popkulturowych XXI wieku. Grupa może pochwalić się ponad 80 milionami obserwujących na Instagramie, a ich teledyski notują miliardy wyświetleń na YouTube. Albumy BTS regularnie trafiają na szczyty list Billboard Hot 100, a zespół od lat wpływa na globalny wizerunek muzyki azjatyckiej.

BTS - koncert w Polsce

Choć dokładna data koncertu w Polsce nie została jeszcze ujawniona, wiadomo, że ma odbyć się on w okolicach wakacji 2026 roku. Źródła bliskie organizatorom potwierdzają, że pełny komunikat prasowy z harmonogramem wydarzenia ma zostać opublikowany w najbliższym czasie.

Jeśli wszystkie ustalenia zostaną sfinalizowane, występ BTS w Polsce stanie się jednym z najbardziej wyczekiwanych i prestiżowych wydarzeń muzycznych 2026 roku.

Kurzajewski i Cichopek przyłapani na próbie przed koncertem Paddy'ego Kelly'ego. Kasia szaleje jak nastolatka