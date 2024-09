Taniec z gwiazdami. Ostra zadyma po występie faworytki! "Żenada" vs "Ogień"

Wiemy, co ukrywała kandydatka Rafała z "Rolnik szuka żony"! Magdalena płakała przed kamerami. "Nie chcę, żeby on tak patrzył"

Wiosenna edycja programu "Taniec z gwiazdami" stała na bardzo wysokim poziomie. Nie inaczej jest w najnowszej serii (tu prezentujemy zapis relacji z trzeciego odcinka "Tańca z gwiazdami") . Jedną z głównych faworytek do zwycięstwa w show Polsatu jest Julia Żugaj. 24-letnia influercerka z jednej strony ma rzesze fanów, z drugiej część widzów nie darzy jej sympatią. W trzecim odcinku "Tańca z gwiazdami" jej występ wzbudził szczególne emocje. Julia Żugaj zatańczyła bowiem do nietypowej jak na standardy programu piosenki z gatunki K-pop. Na dodatek - zdaniem części internautów - influercerka jest faworyzowana przez jurorów. Wybuchła ostra zadyma po jej popisach parkiecie. Na profilu show na Instagramie pojawił się krótki - subiektywny - opis występu Julia Żugaj i jej tanecznego partnera Wojciecha Kuciny. "Julia i Wojtek rozgrzali parkiet do rytmów K-pop! Ich energia to prawdziwy "Dynamite"! - BTS byłby dumny! Otrzymali 36 punktów" - czytamy. Nie wszyscy zgodzili się z tą oceną.

Julia Żugaj podzieliła widzów programu "Taniec z gwiazdami"

Wielu widzom występ Julii Żugaj - delikatnie mówiąc - do gustu nie przypadł. Oberwało się jurorom.

Nie podobało mi się, nie pasowało do formatu Tańca z Gwiazdami; Mam wrażenie, że jury nigdy nie widziało k-popu na oczy. Czemu tak jak inne pary nie mogli zatańczyć tańca klasycznego do koreańskiej piosenki?; Specjalnie dla niej wprowadzili nowy taniec do programu, żeby mogła poskakać bez ładu i składu jak na TikToku?; No fajne, ale szału tu nie ma. Nie wiem, co ci jurorzy mają w głowach, oceniając ten taniec tak wysoko; "BTS byłby dumny" a co BTS to jest jedna osoba żenada

- czytamy w komentarzach rozczarowanych widzów. Zrobiła się wielka zadyma. W drugim obozie znaleźli się internauci oczarowani Julią Żugaj.

Było cudownie; Pięknie Julka; Super coś nowego w TzG; Jak zwykle ogień na parkiecie, Julka

- komentowali fani inflercerki.

Ostatecznie jurorzy przyznali Julii Żugaj i jej partnerowi 36 punktów (na 40 możliwych).

