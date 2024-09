Był „Chłopakiem do wzięcia”. Tak zmienił się Mariusz „Super Mario”!

Program „Chłopaki do wzięcia” przez lata cieszył się ogromną popularnością. Wiele osób z przyjemnością śledziło losy uczestników, którzy poszukiwali miłości. Tylko niektórzy z nich doczekali się swojego szczęśliwego zakończenia. Jednak ich perypetie życiowe nadal są przedmiotem zainteresowania wielu osób. Fani nadal chętnie sprawdzają co słychać u ich ulubieńców.

Chłopaki do wzięcia: Stefan w końcu wyjaśnił, co go łączy z Aldoną!