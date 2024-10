Wypasione BMW Buddy wjechało na lawetę! Wcześniej zapowiedział, że to już koniec

Październik miesiącem rozstań w polskim show-biznesie

W pierwszych dniach października informowaliśmy o kilku zaskakujących rozstaniach w polskim show-biznesie. Zakończenie związków potwierdzili m.in. Qczaj czy Dariusz Pachut, dotychczasowy partner Dody. Pojawiły się również doniesienia o rozstaniu Jana Królikowskiego oraz Joanny Jarmołowicz (aktorka wcześniej związana była z bratem Janka, Antonim). Zdecydowanie najwięcej mówiło się o końcu małżeństwa Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Tancerze przez długi czas kreowali w mediach społecznościowych swój związek jako "idealny". Chętnie udzielali razem wywiadów i pozowali na okładkach magazynów.

Swoim uczuciem w mediach chwalili się również Monika Mazur oraz Tomasz Chrapusta. Aktorka znana jest głównie z roli w serialu TVP, "Na Sygnale". Wcześniej można ja było oglądać m.in. w "Sali samobójców" Jana Komasy, "7 rzeczach, których nie wiecie o facetach" oraz serialach: "Licencja na wychowanie", "Galeria" czy "Ojciec Mateusz".

Gwiazda TVP prowadziła podwójne życie?

Mazur prywatnie związana była z reżyserem i z aktorem Teatru Powszechnego, Tomaszem Chrapustą. Para poznała się na studiach w Krakowie. W 2016 roku zaręczyli się po kilku latach związku. Pobrali się trzy lata później. Zdjęcie z ich ślubu pojawiło się na oficjalnym profilu programu "Pytanie na śniadanie". Na ich weselu bawiło się sporo ludzi ze świata show-biznesu. Na początku września 2020 roku na świat przyszedł syn pary.

Wiosną tego roku pojawiły się pierwsze doniesienia o kryzysie w ich związku. Sami zainteresowani nie komentowali jednak tych plotek. Aż do teraz. W oświadczeniu opublikowanym na Instagramie, Tomasz Chrapusta potwierdził, że są już są już po rozwodzie. Zdradził przy tym przyczynę rozpadu ich małżeństwa. Według jego słów Monika Mazur dopuściła się zdrady fizycznej oraz emocjonalnej. Co więcej, aktorka miała okłamywać go od lat. Chrapusta stwierdził, że jego była żona od dwóch lat prowadziła podwójne życie.

Z Moniką Mazur byłem w związku 11 lat, a nasz syn Leonard ma teraz ukończone 4 lata. Monika Mazur prowadziła podwójne życie ponad dwa lata - dopuściła się zdrady fizycznej, emocjonalnej, kłamała i nie była lojalna. Mogę tylko napisać, że zrobiłem wszystko, żeby mój syn przeszedł tę drogę najłagodniej, jak się da, a niestety nie należała ona do najłatwiejszych - napisał Tomasz Chrapusta.

Obecnie artysta skupia się na swoim synu. Monika Mazur na razie nie odniosła się publicznie do zarzutów byłego małżonka.

